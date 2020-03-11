Группа «Время и стекло» объявила о распаде

Группа просуществовала десять лет, но дальше каждый захотел развиваться по отдельности.

Украинская группа «Время и стекло» объявила сегодня о своем распаде. Еще полгода Надя Дорофеева и Алексей Завгородний будут гастролировать и работать вместе, а 11 сентября дадут заключительный концерт в Киеве. Но больше новых песен и клипов от группы фанаты не увидят.

«Спасибо, что прошли с нами этот прекрасный 10-летний период жизни. Все это делалось для вас, вместе с вами и благодаря вам», — сказали исполнители.

Они записали видео, в котором рассказывают о своем уходе. Никаких скандалов и разногласий. Официально артисты говорят, что просто уже сделали все возможное в рамках проекта «Время и стекло». И каждый из них хочет двигаться дальше.

«Мы продолжаем свой путь. Мы работаем вместе. Мы дружим. Нет ничего плохого в том, что каждый из нас как личность и индивидуальность продолжит свой путь дальше», — сказал Алексей Завгородний.

Отметим, что накануне группа выпустила символичный клип на песню «Навсегда/Никогда», где название их группы превращается в послание «Время истекло».

Напомним, что группа «Время и стекло» была основана в 2010 году Потапом и его партнером продюсерского центра «MOZGI Entertainment» Ириной Горовой. Первая песня «Так выпала карта» сразу понравилась широкой публике и уже спустя 10 дней после выхода она попала на 5-е место YouTube в рубрике «Мировые музыканты». В числе популярных песен «Время и стекло»: «Любви точка нет», «Серебряное море», «Гармошка», «Имя 505», «Песня 404» и т.д.

Напомним, ранее распалась известная российская группа «Serebro». После распада каждая из солисток занимается своей карьерой. Однако по отдельности об исполнительницах говорят реже, чем во времена «Serebro».

После череды скандалов, связанных с Ольгой Серябкиной, Еленой Темниковой, Олегом Майами и Наргиз Закировой продюсер Максим Фадеев и вовсе расторг контракты со всеми артистами.