Турецкий суд арестовал мецената Османа Кавалу по новым обвинениям в шпионаже

В ходе расследования были установлены «близкие подозрительные отношения» между Кавалой и бывшим сотрудником Государственного департамента США и учёным Анри Барки, которому предъявлено обвинение в якобы заговоре с целью организации неудавшегося государственного путча, совершённого в Турции 15 июля 2016 года, отмечает Анадолу.

Кавала предстал перед судьёй по видеосвязи поздно вечером в понедельник, поскольку он уже находится под арестом в стамбульской тюрьме Силиври.

Несмотря на его оправдательный приговор по делу о протестах в парке Гези, где ему были предъявлены обвинения в организации и финансировании массовых антиправительственных акций протеста 2013 года, и декабрьское постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о его немедленном освобождении, Кавала не был освобождён из тюрьмы из-за нового ордера на арест который был выдан до завершения процедуры.

В интервью в прошлом месяце Барки сказал, что знает Кавалу только мимоходом, и однозначно опроверг любую причастность к перевороту.

Обвинения турецких властей в отношении Барки основаны на встрече, которую он организовал в Стамбуле в районе Бюйюкада в ночь неудачного мятежа, и часть улик против турецкого бизнесмена основана на том обстоятельстве, что двое мужчин столкнулись друг с другом в ресторане несколько дней спустя.

В качестве доказательства указывается на 93 часа мобильной связи между Кавалой и Барки, однако адвокаты бизнесмена утверждают, что это время показывает не фактическую связь между ними, а время, когда их мобильные телефоны получали сигналы от одной и той же сотовой вышки. Возможно, это связано с тем, что офисы мецената находятся в том же районе, что и многие популярные отели Стамбула.

Турецкие власти в субботу обнародовали подробности текущего расследования государственного заговора, в ходе которого основное внимание уделялось связи между иностранными гражданами и несколькими лицами в гражданском обществе Турции, включая Кавалу.

«Вот основания на третий ордер на арест Кавалы по тому же делу, выданному турецким судом, который считает, что независимость судебной системы — это независимость от закона», — написал Ахмет Шик, журналист и депутат от прокурдской Демократической партии народов (ДПН).