Мужчина выработал выигрышную тактику игры в лотерею и разбогател

Фото: Connecticut Lottery

Житель американского города Стэмфорд, штат Коннектикут, дважды сорвал в лотерею джекпот благодаря выигрышной тактике игры в лотерею. Об этом сообщает портал UPI.

Четыре года назад Томас Перретта (Thomas Perretta) приобрел билет мгновенной лотереи 30X Cash в магазине Cove Convenience и выиграл 30 тысяч долларов (2,1 миллиона рублей). 4 марта он отправился в тот же магазин, поучаствовал в том же розыгрыше и сорвал такой же куш.

«Первый выигрыш помог мне расправиться с долгами. В этот раз я планирую сделать ремонт на кухне, а оставшуюся сумму положить на банковский счет», — отметил победитель.

В июле прошлого года сообщалось, что в американском штате Северная Каролина мужчина в очередной раз купил 20-долларовый (1,4 тысячи рублей по текущему курсу) лотерейный билет и сорвал куш в миллион долларов (70,7 миллиона рублей по текущему курсу). По его словам, друзья подшучивают над его везением.

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