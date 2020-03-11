Оценены потери Boeing из-за проблем с 737 MAX

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Проблемы с 737 MAX обойдутся американской компании Boeing по меньшей мере в 18,7 миллиарда долларов, сообщает телеканал CNN.

Ориентировочные потери, о которых компания сообщила инвесторам в январе, составляют 8,3 миллиарда долларов в качестве компенсации клиентам авиакомпании, а также еще 6,3 миллиарда долларов в виде увеличения расходов на усовершенствование самолета.

Затем Boeing сообщила, что стоимость усовершенствования самолетов увеличится еще на четыре миллиарда долларов. Кроме того, компания учредила фонд в 100 миллионов долларов семьям жертв катастроф. Однако телеканал отмечает, что затраты на судебные иски могут также увеличиться.

В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, которая допустила компания и федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

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Как считают эксперты, в частности важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.

За последние годы в мире произошли две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX. В октябре 2018 года самолет компании Lion Air потерпел крушение в Индонезии, погибли 189 человек. В марте 2019 года лайнер Ethiopian Airlines разбился по пути в столицу Кении Найроби. Жертвами крушения стали 149 пассажиров и восемь членов экипажа.