Про что расскажет цвет трусиков

Сексопатологи из Италии, в результате своих исследований пришли к выводу что по цвету нижнего белья можно многое рассказать о его владелице. По их мнению, цвет белья — это индикатор эмоционального состояния женщины.

Те женщины которые предпочитают – белое и черное белье – уверенные в себе личности. Те, из них кто носит белое белье, не зацикливаются на мелочах. Владелица черного белья довольно часто может вести себя раскованно и без ограничений. Как правило женщины предпочитающие черное белье не против поэкспериментировать. Связь с женщиной в черном белье принесет мужчине настоящее удовольствие.

Красный цвет, говорит не только о повышенной сексуальности женщины его одевшей. Одним сексом, с такой девушкой дело не закончится. Обладательницы красного белья ждут более серьезных отношений.

А вот если, вы раздевая партнершу обнаружите жёлтое белье, то перед вами легкомысленная и страстная натура. Эта девушка готова отдаться партнеру целиком и полностью, но в взамен потребует того же. Девушки в розовом белье нежны и трогательны.

В синих трусиках натуры творческие, но немножко пассивные. Для нормальных интимных отношений им необходим инициативный партнер.

Любовь коричневому белью говорит о закомплексованности, страхах и стеснительности. Для секса такой женщине нужен рыцарь, который завоюет ее сердце и воодушевит на подвиги.

Совсем все грустно и плохо с поклонницами зеленого белья. Самое печальное в том, что их секс не интересует вообще. Они крайне редко влюбляются, любят одиночество и склонны к деловым отношениям.