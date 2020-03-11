Какие страны исчезли в XX веке с карты мира?

14 стран, которые исчезли в ХХ веке

В жутком пламени двух мировых войн, которые обрушились на планету в XX веке, появлялись и исчезали десятки стран. Глобальные войны и локальные конфликты привели к тому, что вместо нескольких десятков государств начала века на карте появилось почти 200 свободных стран!

Но были и те, что навсегда пропали с политической карты мира, сгинув в пучине истории. О них и поговорим — вашему вниманию представлены самые заметные исчезновения стран в ХХ веке.

Союз Советских Социалистических Республик

Образован — 1922, распался — 1991

Первое государство мира, провозгласившее себя государством рабочих и крестьян, образовано после распада Российской империи. В результате потрясений, вызванных Первой мировой войной, последовавшими революциями и Гражданской войной, на карте мира появляется новое государство — СССР, которое на долгие годы стало одним из мировых лидеров, без участия которого не обходилось ни одно глобальное событие, будь то запуск человека в космос или вторая мировая война. Закончило свое существование, не выдержав конкуренции с более прогрессивным миром, погрязнув в коррупции и экономическом коллапсе, совершенно неконкурентной продукции. В результате распада образовались самостоятельные государства по числу республик. Однако накопившиеся за годы существования союза проблемы, дали о себе знать уже в жизни новых государств. Начиная с момента развала, на территории бывшего союза кровоточат незаживающие раны. То там, то здесь образуются новые очаги проблем, которые нынешние руководители стран пытаются решить с помощью силы, и процесс распада или присоединения пока не закончился.

Нейтральный Мореснет

Страна существовала с 1816 по 1920 год, а появилась она после падения империи, созданной Наполеоном Бонапартом. Это просто нейтральная зона, оказавшаяся ничейной при очередном пересмотре европейских границ.

Площадь государства составляла всего 3,5 квадратных километра, находилось оно на небольшом участке между Германией и Бельгией, а управлялось Пруссией и Нидерландами.

Интересно, что у жителей Нейтрального Мореснета был свой флаг и герб, но не было гражданства. Страна перестала существовать в 1920 году, когда после Первой мировой войны Мореснет отошел к Бельгии по Версальскому договору.

Республика Сало

Итальянская социалистическая республика, существовавшая с 1943 по 1945 год. По сути это было всего лишь государство-марионетка, управляемое Муссолини. Страну признали только Германия, Япония и другие члены нацистского блока.

Согласно идеологии Сало, стране принадлежала вся северная часть Италии и Рим, но при этом управление государством осуществлялось из маленького городка Сало на берегу озера Гарда.

Республика прекратила свое существование в 1945 году — после выдворения с территории последних фашистов.

Югославия

Образована — 1918, распалась — 1992. Югославия образовалась на обломках Австро-Венгерской империи и пережила за свое недолгое существование довольно много неприятных моментов в виде оккупации и войн, последняя из которых закончила существование ее как союзного государства.

Югославия представляла собой большой этнический котел, в котором варилось более 20 народов с разной культурой и традициями. Во время Второй мировой войны королевство Югославия было оккупировано фашистскими войсками, а после освобождения страны к власти пришел лидер партизанских отрядов Иосип Тито, сделавший государство социалистическим.

Югославия прекратила свое существование в 1992 году, оставив после себя сразу шесть государств: Хорватию, Боснию и Герцеговину, Словению, Македонию, Черногорию и Сербию.

Развал Югославии был самым кровавым, он сопровождался не только войной, но и массовыми убийствами на национальной почве. «Под занавес» войны, после длительных, но безуспешных переговоров с руководством Сербии, войска военного блока НАТО разбомбили Белград за несговорчивость.

Германская Демократическая Республика («Восточная Германия»)

Образовалась — 1949 распалась — 1990. В результате победы советских войск во Второй мировой войне на территории Германии появилось государство, которое на долгие годы стало оплотом дружбы c CCCР и плацдармом для советской пропаганды в Европе. В ГДР был самый мощный военный контингент СССР, а в Берлине была выстроена знаменитая стена, разделившая не только идеологии, но единый народ на две половины.

Стена, разделившая Восточную и Западную Германию, просуществовала с 1949 по 1990 год.

Германская Демократическая Республика была основана Советским Союзом в ответ на создание Америкой, Францией и Великобританией Федеративной Республики Германия. Итог противостояния известен — закончилось все в период Перестройки от Михаила Горбачева, в 1990 году стена была разбита и разделенный народ воссоединился.

Чехословакия

Образовалась — 1918, распалась — 1992. Родное уху советского человека слово «Чехословакия» можно было услышать с 1918 по 1993 год.

Так же, как и Югославия, Чехословакия было образована на осколках Австро-Венгрии и просуществовало независимой до 1938-го года, пока Гитлер не решил «защитить немецких братьев» и не ввел войска вермахта на территорию соседнего государства.

Оккупация продлилась до 1945 года, когда Советские войска освободили страну и поспособствовали тому, чтобы к власти пришли лояльные к СССР политики. Позже, эти же войска задушили своими танками пражскую весну и стремление людей жить в демократическом государстве. Перемены пришли с переменами в самом СССР. Чехословакия быстро и бескровно ушла из социалистического сообщества и стала на путь развития.

В 1992 году, после развала Советского Союза, чехи и словаки, населявшие страну, решили разделиться на два отдельных государства из-за серьезных различий в своей культуре.

Австро-Венгерская империя

Образовалась — 1867, распалась — 1918. Просуществовав чуть больше пятидесяти лет в итоге Первой Мировой войны Австро-Венгерская империя потеряла большую свою часть расколовшись на несколько стран. А те национальности, которые столько времени представляли единое государство, без задержки и сожаления образовали самостоятельные державы или вместе с землями были поглощены соседними государствами.

Османская империя

Образовалась — 1299, распалась — 1922. Просуществовав более 600 лет, Османская империя познала как периоды расцвета и великих побед, так и моменты поражений, и после Первой Мировой войны окончательно утратила свое влияние, свои завоевания и большинство территорий.

Тибет

Образован — 1913, прекратил существование — 1951. Появившееся на карте мира в 1913 году государство Тибет до этого существовало уже более 1000 лет, но никогда не было самостоятельным. Просуществовав до 1951 года было поглощено Китаем, и до настоящего время остается частью этого государства.

Итак, в 1912 году Далай-лама XIII торжественно объявил об освобождении Тибета от Китая, провозгласив независимое Тибетское государство. Но счастье было недолгим.

В 1951 году китайские войска вторглись на территорию Тибета и оккупировали его. С тех пор независимое государство перестало существовать. Но тибетцы не сдавались, и в 1959 году в Тибете вспыхнуло восстание, которое было жестко подавлено Китаем. К слову, жители Тибета до сих пор верят в будущую независимость и имеют множество сторонников среди мировых политиков и известных культурных и научных деятелей.

Объединённая Арабская Республика

Образована — 1958, прекратила существование — 1971. Искусственно созданное образование из двух стран — Египта и Сирии, краткосрочный политический союз продержалось несколько лет на общей ненависти к Израилю и харизме Египетского президента Насера, однако не смогло побороть все разногласия и проблемы, существовавшие до образования и появившиеся в результате соединения. В конце концов страны снова стали самостоятельными.

Интересно, что Сирия покинула союз всего через 3 года после его основания, а вот Египет еще 10 лет именовал себя Объединенной Арабской Республикой.

Сикким

Небольшое самостоятельное княжество, соседствовавшее с Индией, существовало с 1642 по 1975 год. Им управляла династия Намгьял.

В 1975 году Сикким был попросту поглощен Индией, став ее 22-м штатом. А ведь когда-то через это государство проходил знаменитый Шелковый путь в Китай.

Южный Вьетнам

Образован — 1955, прекратил существование — 1975. Начав свое существование как бывшая колония французов Южный Вьетнам перенес тяжелейшие годы войны со своим северным соседом, в конце концов был побежден и превратился в часть единого Вьетнама.

Цейлон

Государство просуществовало несколько веков — с 1505 по 1972 год. Оно не пропало, а просто сменило название — теперь это Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка.

С VII века Цейлон являлся центром торговли для арабов, а после и для европейцев. Страной правили португальцы, голландцы и британцы — от последних Цейлон получил полную независимость только в 1948 году.

Народная Демократическая Республика Йемен

Образован — 1967, прекратил существование — 1990. Просуществовав 23 года была объединена с соседней Йеменской Арабской Республикой.

отсюда