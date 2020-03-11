Hyundai раскрыла дизайн новой Hyundai Elantra

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Hyundai раскрыла дизайн новой Hyundai Elantra

Компания Hyundai опубликовала первые тизеры, дающее представление о внешности и интерьере седана Hyundai Elantra нового поколения. Презентация модели пройдет в Голливуде и Южной Корее в следующий вторник, 17 марта.

Hyundai раскрыла дизайн новой Hyundai Elantra
Hyundai Elantra Teaser. Фото Hyundai

Hyundai раскрыла дизайн новой Hyundai Elantra
Hyundai Elantra Teaser. Фото Hyundai

Сменив поколение, Elantra станет длиннее, шире и ниже предшественницы и получит более динамичный силуэт с покатой линией крыши и сильно заваленным задним стеклом, плавно переходящим в короткий хвостик багажного отсека. Также седан станет первым «носителем» нового фирменного стиля Hyundai под названием Parametric Dynamics, узнаваемого по множеству «граней» и «лезвий» на кузове.

Салон новой «Элантры» преобразят 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и экран мультимедийной системы того же размера, по-другому скомпонованный центральный тоннель и видоизмененное торпедо.

Подробностей о характеристиках новинки пока нет, но уже понятно, что она получит один из двигателей последней серии Smartstream и бесступенчатый вариатор. Продажи на родине начнутся вскоре после премьеры, а в США – в сентябре. Нам же эту смену поколений придется подождать, по крайней мере, до 2021 года.