Hyundai раскрыла дизайн новой Hyundai Elantra

Компания Hyundai опубликовала первые тизеры, дающее представление о внешности и интерьере седана Hyundai Elantra нового поколения. Презентация модели пройдет в Голливуде и Южной Корее в следующий вторник, 17 марта.



Hyundai Elantra Teaser. Фото Hyundai



Hyundai Elantra Teaser. Фото Hyundai

Сменив поколение, Elantra станет длиннее, шире и ниже предшественницы и получит более динамичный силуэт с покатой линией крыши и сильно заваленным задним стеклом, плавно переходящим в короткий хвостик багажного отсека. Также седан станет первым «носителем» нового фирменного стиля Hyundai под названием Parametric Dynamics, узнаваемого по множеству «граней» и «лезвий» на кузове.

Салон новой «Элантры» преобразят 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и экран мультимедийной системы того же размера, по-другому скомпонованный центральный тоннель и видоизмененное торпедо.

Подробностей о характеристиках новинки пока нет, но уже понятно, что она получит один из двигателей последней серии Smartstream и бесступенчатый вариатор. Продажи на родине начнутся вскоре после премьеры, а в США – в сентябре. Нам же эту смену поколений придется подождать, по крайней мере, до 2021 года.