Россиянам нужно копить на покупку автомобиля почти год

Средний срок, за который россияне могут накопить на автомобиль, составляет 11 месяцев. К такому выводу пришли эксперты «Авито Авто», сопоставив среднюю стоимость подержанной машины со среднестатистической зарплатой в нашей стране в начале 2020 года.

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на «Российскую газету», в начале этого года средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке РФ составила 429 тыс. рублей, а средняя зарплата – почти 39 тыс. рублей в месяц. Таким образом, на то, чтобы накопить на машину, среднестатистической российской семье потребуется 11 месяцев, если ежемесячно откладывать на нее всю заработную плату одного человека.

Быстрее всех в России на покупку автомобиля могут накопить жители Омска – им, по подсчетам аналитиков, потребуется на это в среднем 10 месяцев. Второе место занимает Санкт-Петербург, где с учетом местных зарплат откладывать на машину придется чуть меньше года.

Дольше всего копить на автомобиль придется в Иркутске – там этот срок достигает аж 15 месяцев. Чуть меньше, 14 месяцев, уйдет на это у жителей Ростова-на-Дону, Краснодара и Самары.