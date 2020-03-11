Новый Haval H5 сертифицирован в России

Новый внедорожник Haval H5, призванной стать возрожденной версией некогда популярного Great Wall Hover H5 и «убийцей» отечественного УАЗ «Патриот», сертифицирован в России. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на долгожданную новинку появилось в открытой базе Росстандарта.

Сборочной площадкой Haval H5, как и ожидалось, станет российский завод марки в индустриальном парке «Узловая» Тульской области, однако без сюрпризов все равно не обошлось.

Дело в том, что у внедорожника не будет дизеля. Моторную гамму нашего H5 представит безальтернативная бензиновая «турбочетверка» объемом 2,0 литра мощностью 177 л.с., сопряженная с механической коробкой передач и полным приводом. Среди опций будут доступны парктроник с камерой заднего вида, люк в крыше, датчики света и дождя, круиз-контроль, кожаный салон и водительское сиденье с электрорегулировками.

Продажи Haval H5, как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на «Российскую газету», могут стартовать в России 20 апреля. Первые собранные «ознакомительные» экземпляры тульской сборки уже поступают к дилерам, но даже приблизительный ценник пока неизвестен.