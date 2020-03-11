Apple и Эрмитаж сняли одним кадром пятичасовой фильм о музее

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В ПФР рассказали о жительнице Омской области с пенсией в 52 тыс. рублей
close Александр Кряжев/РИА «Новости» Заместитель управляющего в региональном отделении ПФР Наталья Смигасевич сообщила, что в Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533...
Сирия впервые за 30 лет потеряла МиГ-29
Один из МиГ-29 ВВС СирииФото: @DPRKJones ВВС Сирии впервые более чем за 30 лет потеряли истребитель МиГ-29, пишет в Twitter обозреватель LuftwaffeAS. Блогер опубликовал видеозапись, на...
В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Гостелевидение Сирии сообщает, что ПВО сирийской армии отражают израильскую ракетную...
Гром рукоплесканий и крики «Ура!». Как на Алтай пришла Февральская революция
В Алтайском крае о Февральской революции, произошедшей в столице, узнали только спустя несколько дней. Жители края сразу создали инициативную группу, провели митинг и устроили крестный ход с духовенством. Подробнее...
Курс рубля показывает колебания на рынке Forex
Share Tweet Share Share Email CommentscloseВладимир Астапкович/РИА «Новости»Курс рубля на международном валютном рынке Forex продолжает демонстрировать колебания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой...