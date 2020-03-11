Итальянский врач рассказал о реальной ситуации в больницах

Люди, которые считают, что коронавирус не страшнее гриппа, являются глупцами, отметил врач Даниэль Маккини из больницы Humanitas Gavazzeni. Он сравнил эпидемию в Бергамо с настоящей войной, в которой каждый сегодня участвует, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.По словам врача, первое действие, которое было предпринято, ‒ реорганизация больницы. Людей отправили долечиваться дома, чтобы освободить максимальное число палат. В один миг клиника опустела. Постепенно палаты начали заполняться, и все пациенты носили одни и те же отметки красного цвета, которые говорили о заболевании коронавирусом. Всем поставили диагноз двустороннюю интерстициальную пневмонию, которая при обычном гриппе случается крайне редко.Некоторые люди начинают возмущаться, что их обычную жизнь нарушили. Они настолько глупые, что не видят ничего дальше своего носа. Они не осознают, что по факту началась эпидемиологическая катастрофа.Врачи больше не делятся по специальности: все работают в одной команде. Каждый день поступает около 20 пациентов, которых нужно как-то лечить (вакцины нет).У врачей больше нет выходных и дежурств. Все работают на износ, лишь бы поднять людей на ноги.