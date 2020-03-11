Ученые обнаружены следы Тейи – протопланеты, которая столкнулась когда-то с Землей

Продолжительное время среди специалистов ходила гипотеза, что 4,5 млрд лет назад в Землю врезалось тело, по размерам сопоставимое с Марсом. Именно это событие породило жизнь на нашей планете, так как осколок тела стал Луной. Наконец ученые смогли подтвердить эту теорию, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Тейя, протопланета, образовавшаяся где-то в Солнечной системе, стала причиной наклона Земли и её ускорения. Столкновение произошло по касательной. Один недостаток теории сводится к тому, что почти вся Луна должна быть деформированной частью протопланеты. Когда американцы доставили на нашу планету изотопы кислорода с Луны, то было выяснено, что они похожи на земные изотопы. Сходств с другими планетами выявлено не было. По мнению одних ученых, Земля и Тейя просто имели одинаковый состав. Другие же уверены, что все составляющие элементы просто перемешались, хотя модели говорят об обратном. Изотопы Луны в любом случае должны отличаться от земных. Как выяснил планетолог Эрик Кано с коллегами, на самом деле изотопы отличаются, только исследовать нужно не верхние слои, превращенные в пыль, а нижние. Именно в недрах Луны остались первоначальные изотопы, которые и имеют ряд отличий. Чем изотопы кислорода глубже залегают в породе, тем они тяжелее.