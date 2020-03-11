Ученые выяснили происхождение аномального излучения в космическом пространстве

Источник немыслимой энергии располагается в самом «сердце»звёздообразующих галактических структур, вокруг которых и имеется LAB. В LAB-6, который находится в 18 млрд световых лет в сторону созвездия Грус, учёные заметили одну особенность: водород в форме газа падал внутрь себя. Это первое такое свидетельство падающего газа. В газе почти не было металла, следовательноон явно прибыл из межгалактических участков космоса. Скорее, шар Лаймана-альфа с падающим газообразным веществом является уникальным.

Для исследования применялся Очень Большой Телескоп. После того, как происходит испускание альфа-фотона Лимана, он контактирует с внешней средой, заполненной атомами водорода. После многочисленных столкновений происходит выброс энергиив окружающую среду на большое расстояние.

Газ, скорее всего, образуется в холодном потоке, когда между телами в космосе имеются нити водорода и они втягиваются в центральную часть ямы. Так и происходит падение газа.