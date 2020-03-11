Госдума окончательно приняла поправки в Конституцию

Всего было внесено около 390 поправок.

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении поправки в Конституцию.

Ко второму чтению, которое прошло днем ранее, 10 марта было внесено около 390 поправок. В частности, блок поправок подготовили и внесли от имени президента.

О планах внести поправки в Конституцию Владимир Путин объявил в середине января в послании Федеральному Собранию. Необходимость поправок объяснялась обеспечением «большого баланса между ветвями власти». Для работы над поправками была создана рабочая группа.

После того, как поправки одобрит верхняя палата парламента, пройдет общероссийское голосование. Оно намечено на 22 апреля.

10 марта перед вторым чтением поправок в Конституцию депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила, чтобы для действующего президента после вступления в силу новой редакции основного закона обнулились президентские сроки. Путин согласился при условии, что такую поправку одобрит Конституционный суд.