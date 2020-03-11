Вокалист группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе

Фанаты группы Little Big удивились недавним заявлениям о том, что вокалист Антон Лиссов стал женатым мужчиной. Музыкант оформил отношения с известным фотографом Анжеликой Ивановой.

Член петербургской рейв-группы Little Big Антон Лиссов решил сыграть свадьбу не в родном городе, а в центральном ЗАГСе Москвы. Недавно в соцсети Instagram появилась серия фотографий, на которых артист предстал со своей невестой Анжеликой Ивановой в Дворце бракосочетания №1. Более того, клипмейкер музыкального объединения Алина Пязок поделилась снимками с вечеринки после церемонии бракосочетания.Анжелика Иванова известна благодаря тому, что часто работает со знаменитостями. Одной из самых популярных работ фотографа является фотосессия с Матильдой Шнуровой. При этом, Лиссов не спешит оповещать своих поклонников о радостном событии, несмотря на их численные вопросы. Стоит отметить, что коллектив Little Big был выбран в качестве претендента от России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020». Музыканты решили сохранить в тайне композицию, с которой отправятся покорять европейскую сцену.

READ Международный союз биатлонистов отказался извиняться за обыски у Логинова