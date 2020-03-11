«Не переживайте»: Яна Рудковская рассказала о своем самочувствии и карантине

Яна Рудковская рассказала, как ей живется в добровольном карантине и о своем самочувствии. Как оказалось, единственное на что может пожаловаться знаменитость, так это частые звонки представителей СМИ.

После того, как Яна Рудковская вернулась из Франции, она приняла решение отправиться на добровольный карантин во избежание негативных последствий поездки. Так как в СМИ сейчас то и дело появляются публикации о вспышках коронавируса в странах Европы, знаменитость не стала рисковать здоровьем друзей и близких, закрывшись дома на время инкубационного периода вируса. Из-за пребывания в одиночестве продюсер Димы Билана была вынуждена перенести празднование собственного юбилея, а также отложить на неопределенный срок ранее запланированный отпуск с семьей.

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Однако то, что Рудковская на карантине, не говорит о ее бездействии: супруга знаменитого фигуриста продолжает работать удаленно, много времени уделяет спорту, а также чтению полезной литературы. Продюсер отметила, что чувствует себя прекрасно, но при этом не забывает о «мерах правильной гигиены» и следует всем рекомендациям врачей. Телеведущая регулярно проветривает помещение, пользуется отдельным набором посуды, несколько раз в день измеряет температуру и дезинфицирует руки.

Единственное, на что жалуется Яна Рудковская, находясь постоянно дома, так это донимающие ее частые звонки представителей СМИ. Журналисты звонят только по одному поводу — чтобы справиться о самочувствии знаменитости.