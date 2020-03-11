Американский фигурист-чемпион раскрыл свой годовой бюджет

Максим Наумов Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Американский фигурист Максим Наумов, выигрывавший чемпионат страны среди юниоров, раскрыл свой годовой бюджет. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Отец и тренер фигуриста Вадим Наумов заявил, что в год у них уходит 40-50 тысяч долларов в год, при этом спортсмену не приходится оплачивать услуги наставника. «Чемпион страны среди взрослых получает самую большую стипендию. По-моему, 25 тысяч долларов в год», — посчитал Наумов-старший.

Кроме того, он рассказал, что Федерация фигурного катания оплачивает только международные соревнования. Соответственно, на все внутренние соревнования Максим Наумов ездит за свой счет.

18-летний спортсмен родился в Коннектикуте. Его отец в 1990-х выигрывал чемпионат России в парном катании, также он участвовал в Олимпийских играх.

В феврале бывший российский фигурист Иван Ригини, выступавший также за Италию, заявил, что в его спорте очень трудно зарабатывать. Ригини посчитал, что безденежье в фигурном катании, при всей его популярности, связано с отсутствием коммерческих спонсоров.