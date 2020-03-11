Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Россиян предупредили о резком подорожании авиабилетов в связи с ростом курса валют. Об этом со ссылкой на данные Международной ассоциации гражданской авиации (IATA) сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Отмечается, что с 12 марта билеты за границу подорожают на 9-12 процентов. Так, международные рейсы по долларовым направлениям вырастут в цене на девять процентов, а стоимость авиабилетов в Европу увеличится на 11,5 процента. Эксперты советуют покупать билеты в среду, 11 марта, пока их еще можно приобрести по прежней цене. С 12 по 17 марта внутренний курс евро IATA составит 82 рубля, а доллара — 72,5 рубля.

Специалисты компании Biletix подсчитали, сколько россияне тратят денег при бронировании авиабилетов туда-обратно по международным направлениям. Выяснилось, что с 2-8 марта сумма равнялась примерно 15 660 рублям, а с завтрашнего дня ожидается увеличение среднего чека до 17 226 рублей.

Однако также подчеркивается, что даже с учетом скачка цен из-за обвала рубля, стоимость перелетов за границу будет ниже, чем в прошлом году.

Ранее в марте аналитики сервиса онлайн-бронирования билетов Aviasales оценили влияние скачка курса валют на стоимость авиабилетов. По их данным, цены могут как повыситься, так и понизиться по различным направлениям. Отмечалось, что это связано с тем, что Международная система бронирования (GDS) каждую неделю в ночь на среду пересчитывает курсы валют.

Ослабление рубля произошло после обвала цен на нефть. Она падала до почти 30 долларов за баррель на фоне провала сделки в рамках ОПЕК+. В понедельник, 9 марта, торги на Московской бирже не проводились из-за выходного; на Forex за доллар давали менее 75 рублей, за евро — 85,56.