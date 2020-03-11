С экс-солиста «Отпетых мошенников» требуют 6 миллионов

Несколько лет Игорь Богомазов находит причины, чтобы не платить алименты дочери от первого брака. В итоге, мужчина по данным судебных приставов задолжал крупную сумму денег.

В прошлом году бывшая жена Игоря Богомазова рассказала «СтарХиту», что у музыканта остался долг по алиментам в размере 280 тысяч рублей. Кажется, сумма вполне подъемная, экономь — и все погасишь. Однако певец подал жалобу, чтобы судебные приставы произвели перерасчет. Надеясь, мол, цифра станет меньше.

Как оказалось, просьба Богомазова была удовлетворена. Правда, конечный результат оказался совсем другим. Теперь мужчина должен почти 6 миллионов рублей.

«Приставами произведена повторная индексация, — рассказывает «СтарХиту» Юля, бывшая жена шоумена. — Это еще пени не включены, потому что Богомазов пытается вновь обжаловать решение»

Вдобавок, экс-солист группы «Отпетые мошенники» требует с Юли компенсацию за моральный вред. Мол, она очерняет его репутацию. Однако женщина давно бы не вспоминала известного музыканта, если бы он вовремя решил финансовые проблемы. Денежный вопрос даже испортил отношения певца с его родной дочерью Варварой. «Он вычеркнул нашу девочку из своей жизни, — продолжает Юлия. — Варя часто делала попытки пообщаться с папой. Но все старания сводились к нулю. Например, когда дочка звонит Игорю, то к телефону подходит его нынешняя жена Виктория. Зачем? Говорит, что она его семья, и имеет право знать все».

К слову, несколько месяцев назад новая супруга Богомазова подарила ему сына. Правда, такую радостную новость пара держала в тайне даже от родных. «О беременности Вики даже не знали ни мама Игоря, ни сестра, — делится Дмитрий, друг певца. — Варвара узнала о брате через социальные сети. Вживую его еще не видела».

Юлия не скрывает, Богомазов потрепал ей много нервов. Ранее женщина делилась, Игорь заставил родную дочь пройти ДНК-тест. «Самый мерзкий поступок бывшего мужа касался ребенка. Экс-супруг усомнился в том, что Варвара его дочь. Заставил Варю через суд сделать ДНК-свидетельство. На процедуре Игорь изображал, что не знает ее. Результат экспертизы был положительным!» — возмущалась Юля.

Несмотря на пережитый ужас, Варвара по-прежнему хочет общаться с отцом.

«Они пару раз встречались, Игорь уверял наследницу: «К тебе нет претензий, лишь к твоей мамаше!» Богомазов только так меня и называет. Во время редких и недолгих рандеву девочке, конечно, хочется рассказать о своей жизни, но Игорю неинтересно слушать. Сейчас они иногда переписываются в социальных сетях. Но и там муженек показывает характер. Недавно Варя получила сообщение: «Ты выросла моральной уродкой!» И как с таким человеком общаться?» — возмущается Юлия.

Фото: Vadim Tarakanov / Legion-Media, Instagram,Vk.com