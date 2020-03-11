Врачи перечислили три ранних симптома женского бесплодия

Миллионы женщин в мире страдают от бесплодия. Они лечатся годами, но, к сожалению, не всегда терапия эффективна и приводит к зачатию. Между тем женское бесплодие можно диагностировать на ранней стадии — тогда, когда лечение в большинстве случаев поможет.

Врачи Family Clinic назвали три симптома, на которые непременно стоит обратить внимание даже девушки, которые еще находятся в поиске и не встретили свою вторую половинку.

Белые выделения из сосков — первый тревожный звоночек, который должен насторожить любую девушку, если она не беременна. Они могут быть кричащим признаком проблем с гормоном пролактин.

Многие посчитают симптом несущественным, но именно он во многих случаев указывает на то, что у девушки имеются проблемы с зачатием и надо лечиться, чтобы бесплодие не стало диагнозом навсегда.

Второй признак неспособности к зачатию — жесткие волосы в так называемых нетипичных местах (не интимных!). Они могут появиться на подбородке, шее или животе. Эстетически это раздражающий фактор, но при этом и один из главных симптомов поликистоза яичников.

Это массовое гормональное нарушение, которое отрицательно влияет на способность женского организма к зачатию. В случае выявления повышенной «волосатости» на лице, живота или груди, женщине стоит непременно обратиться к своему гинекологу.

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Третий симптом бесплодия — нарушение менструального цикла. Насторожиться стоит, когда месячные становятся нерегулярными. Это в любом случае указатель проблем с репродуктивной системой и детородной функции.

Нередко нарушения цикла провоцируются сбоем в работе щитовидной железы и гормональным дисбалансом — состояниями, которые поддаются коррекции с помощью грамотно назначенного лечения.

При обнаружении хотя бы одного из перечисленных выше признаков стоит сходить на прием к гинекологу, провериться и, если в этом есть необходимость, пройти курс лечения. Даже тогда, когда кажется, что вся жизнь еще впереди, что современная медицина продвинулась далеко и репродуктологи способны каждой женщине подарить счастье материнства.

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