Мадуро заявил о 600 тысячах участников митинга в поддержку мира

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Мадуро заявил о 600 тысячах участников митинга в поддержку мира

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мар – РИА Новости. Более 600 тысяч человек вышли на улицы Каракаса, чтобы выступить в поддержку мира, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
«Сегодня более 600 тысяч каракцев вышли на улицы сказать «хотим мира, хватит преступных санкций, хватит саботажа и терроризма», — сказал он и поблагодарил граждан за поддержку. Выступление президента транслировалось в Twitter.

Накануне Мадуро объявил о начале новых военных учений в стране, которые также проходят во имя мира в стране.

Одновременно во вторник людей на улицы вывела и оппозиция.