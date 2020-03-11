Мадуро заявил о 600 тысячах участников митинга в поддержку мира

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мар – РИА Новости. Более 600 тысяч человек вышли на улицы Каракаса, чтобы выступить в поддержку мира, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Сегодня более 600 тысяч каракцев вышли на улицы сказать «хотим мира, хватит преступных санкций, хватит саботажа и терроризма», — сказал он и поблагодарил граждан за поддержку. Выступление президента транслировалось в Twitter.

Las calles de Caracas hoy #10Mar están llenas de pueblo revolucionario, quienes han salido a marchar con profundo amor por la Patria. Una clara señal al mundo que Venezuela quiere Paz, estabilidad y desarrollo, sin injerencia de ningún imperio. ¡Dios Bendiga al Pueblo Venezolano! pic.twitter.com/AWtXCBLMHr — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 10, 2020

Накануне Мадуро объявил о начале новых военных учений в стране, которые также проходят во имя мира в стране.

Одновременно во вторник людей на улицы вывела и оппозиция.