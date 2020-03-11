Война Минска с «Бессмертным полком»: обращение патриотической общественности Белоруссии

В редакцию «Русской Весны» поступило обращение левопатриотических общественных объединений Белоруссии, образовавших Координационный совет «Единство».

9 мая 2020 года все прогрессивное человечество будет отмечать 75-летие Великой Победы над фашизмом. В мире все знают, что главная роль в разгроме гитлеровской Германии принадлежит Советскому народу и его доблестной Красной Армии, которую возглавлял Верховный Главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин. Известно также, что Победа была одержана благодаря единству и дружбе всех народов Советского Союза.

В последние годы 9 мая, когда отмечается День Победы над фашизмом, во многих странах набирает популярность акция «Бессмертный полк».

В этот день участники акции проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих отцов, дедов и прадедов, родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, сражавшихся с фашизмом, многие из которых отдали свои жизни ради Победы.

Память борцов с фашизмом священна, и эту память потомки стремятся сохранить.

Движение «Бессмертный полк» стало международным и объединяет людей в едином чувстве благодарности победителям фашизма едва ли не по всему миру.

Кроме этого, движение «Бессмертный полк» направлено против возникновения новых войн и возрождения фашистских организаций, которые, действуя в настоящее время под неофашистскими лозунгами, практически сохраняют идейную и политическую связь с формами фашизма в прошлом.

Одна из особенностей народного шествия «Бессмертный полк» — растет число желающих присоединиться к акции народной Памяти. В 2019 году народное шествие «Бессмертный полк» прошло в 110 странах и в 500 городах мира против 97 стран и 430 городов в 2018 году.

Но совсем иначе обстоят дела с акцией «Бессмертного полка» в Белоруссии, которая в прошедшей войне потеряла каждого третьего своего жителя. Белоруссия, где в годы фашисткой оккупации действовало мощное партизанское движение и подполье, за что в Советском Союзе ее называли республикой-партизанкой, теперь входит в немногочисленную группу стран, где акции «Бессмертный полк» или запрещают, или ограничивают.

Так продолжается уже не первый год.

Например, в Минске власти ответили отказом на заявку активистов «Бессмертного полка» по организации шествия в столице 9 мая 2018 года, однако затем после трудных переговоров разрешение было получено, и в шествии в центре столицы приняло участие более 5 тысяч человек.

В 2019 году Мингорисполком также ответил отказом на заявленное шествие по проспекту Независимости, участникам «Бессмертного полка» разрешили пройти только короткий отрезок в 100 метров. Это вызвало крайнее возмущение общественности как в Белоруссии, так и за ее пределами.

Не удались попытки активистов народного движения зарегистрировать Общественное объединение «Бессмертный полк» в главном управлении Мингорисполкома. Они дважды подавали документы на регистрацию, и оба раза получали отказ.

Организаторы акции «Бессмертный полк» сочли отказ необоснованным и 30.01.2019 направили в адрес Президента Республики Беларусь как гаранта Конституции, коллективное письмо с просьбой помочь общественным организациям — инициаторам создания ОО «Бессмертный полк» — защитить конституционное право на свободу объединений. Однако обращение в администрацию президента не помогло решить данный вопрос.

Затем учредители ОО «Бессмертный полк» подали жалобу в Минский городской суд, который поддержал отказ. По мнению активистов движения, было совершено беззаконие. Решив бороться до конца, учредители ОО «Бессмертный полк» 12.04.2019 подали апелляционную жалобу в Верховный Суд Республики Беларусь. Но и он не посчитал нужным защитить конституционное право граждан.

Вот так, формально-бюрократическими методами душится полезная патриотическая инициатива жителей республики, помнящих, что победу над фашизмом одержал весь Советский народ и стремящихся участвовать в широкой международной акции памяти борцов с фашизмом.

Возникает вопрос: неужели у тех, кто отказал в регистрации ОО «Бессмертный полк» нет совести?

И все-таки, несмотря на явно негативное отношение властей Белоруссии к международной акции «Бессмертный полк», его активисты ради священной Памяти о победителях в год 75-летия Великой Победы 16.01.2020 провели ещё одно, третье, учредительное собрание и 31.01.2020 вновь подали в главное управление юстиции Мингорисполкома документы на регистрацию патриотического общественного объединения. К сожалению, и в третий раз учредителям объединения вновь пришел отказ от 03.03.2020 опять по формальным признакам.

Оценивая вышеизложенное как с юридической, так и с политической точки зрения, нельзя не прийти к выводу: все вышеперечисленные действия столичных городских чиновников и судей является произволом, вредящим и правам граждан, и имиджу государства, и патриотическому антивоенному движению.

Только едиными действиями народов, в том числе укрепляя их солидарность с помощью международных массовых акций, подобных шествиям «Бессмертного полка», можно остановить войну и неофашизм, набирающий обороты в разных странах мира.

Мы должны чтить нашу общую память об освободителях Советской Белоруссии от фашизма. Посмотрите на памятники, установленные в честь погибших воинов Красной Армии, освобождавших БССР в 1944 году. Там вы увидите фамилии многих сынов-освободителей из разных краев единой Советской Родины, но больше всех русских фамилий, которые носили наши братья союзной нам России.

Как известно, путь к фашизму часто идет от крайнего национализма. Мы в Белоруссии не можем допустить такого глумления над символами Победы, какое происходило 9 мая 2019 года на Украине, когда озверевшие необандеровцы срывали с детей красные звездочки и гвардейские ленточки.

Мы призываем общественность Белоруссии в связи с приближением 75-летия Победы Советского народа над фашисткой Германией с 17 марта, в день 29-й годовщины Всесоюзного референдума о сохранении СССР, начать акцию «Символы Победы».

Акция предусматривает ношение красных значков, олицетворяющих главный символ Победы — Красное Знамя, водруженное над поверженным Берлином, или других красных значков (звездочки и т. д.), а также гвардейских (георгиевских) лент. Именно под этими символами воевали наши деды и прадеды против фашизма.

Финальная часть акции — шествие колонн «Бессмертного полка» 9 мая — в День Победы, которое в последнее время становится популярным среди молодежи и оказывает на нее огромное воспитательное воздействие в духе патриотизма и памяти о тех, кто спас мир от коричневой чумы.

Учитывая усиление военной и неофашистской опасности в мире и необходимость сплочения всех людей планеты против этого зла, мы, руководители левопатриотических общественных объединений, образовавших Координационный совет «Единство», заявляем следующее.

1. Мы осуждаем противодействие белорусских властей международной патриотической акции Памяти победителей фашизма.

2. Мы поддерживаем намерение учредителей ОО «Бессмертный полк» продолжить борьбу за регистрацию своего общественного объединения.

3. Мы поддерживаем активистов подлинно народного движения, которые планируют организовать 9 мая 2020 года в столице и в других городах Белоруссии, как и прежде, шествие «Бессмертного полка» и достойно отметить 75-ю годовщину со дня Победы Советского, в том числе белорусского, народа в Великой Отечественной войне.

Память о победителях священна! Будем достойны этой памяти!

Руководители левопатриотических общественных объединений Белоруссии, образовавших Координационный Совет «Единство»:

В. В. Драко, Председатель Оргкомитета по созданию ОО «Бессмертный полк», Председатель Республиканского совета общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость»;

В. Б. Зеликов, Председатель Республиканского Гражданского Комитета Патриотического общественного объединения «Отечество;

Л. Е. Школьников, Секретарь-координатор Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза;

Г.И Симановский, Секретарь Координационного совета «Единство».