В интервью «20 вопросов Владимиру Путину» российский президент жестко прокомментировал заявление Зеленского о Второй мировой войне, сделанное в Польше.

Ранее украинский глава прибыл в Польшу, дабы посетить мероприятия в честь 75-летия со дня освобождения концлагеря «Освенцим». Там он заявил, что Вторую мировую войну развязал СССР.

Владимир Путин назвал слова украинского коллеги «плевком» в лицо украинцев.

«Это плевок для них в лицо. Я вас уверяю. Боятся просто рот раскрыть там, потому что сразу преследование начнётся», — сказал российский президент, отметив, что подобные действия и заявления Зеленского — «чушь» и «конъюнктура сегодняшнего дня».

Он также прокомментировал тот факт, что его в Польшу не позвали.

«Не позвали — не надо», — ответил (заметил) он по этому поводу.

Владимир Путин упрекнул Зеленского в неуважении к украинцам, которые воевали с фашисткой Германией и боролись с нацизмом. Он объяснил такое омерзительное поведение украинского президента ошибочным желанием быть «благообразным» перед польскими властями, которые, по мнению российского главы, тоже совершают «очень большую ошибку».

И с этим нельзя не согласиться. Прозападные политики Польши и Прибалтики уже давно героизируют фашистов и предателей, унижая истинных героев войны. Они переписывают историю и поощряют выходки националистов.

Вот уже шесть лет на Украине проводится такая же политика. Увы, с приходом Зеленского ничего не изменилось, хотя он и обещал не повторять политических ошибок своего предшественника.

Россия выступает против попыток переврать историю и ценит подвиги тех, кто ценой своих жизней защитил этот мир от фашизма.

Людмила Корсунова