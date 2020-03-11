Федеральные снова перепутали Алтая рейтинге регионов экономическому здоровью

Вот так на самом деле выглядят десятки лидеров и аутсайдеров

Накануне федеральные СМИ растиражировали опубликованный «Известиями» обзор рейтингового агентства «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс» об экономическом здоровье регионов. Не удостоверившись в точности предоставленной информации, федеральное издание написало, что Алтайский край якобы входит в десятку антилидеров. При этом в источнике речь идет о Республике Алтай. Эту путаницу с «двумя Алтаями» в крупных СМИ по запросу ИА «Банкфакс» подтвердили в краевом правительстве, а вот региональные журналисты ее изначально не заметили.

Ошибка стала очевидной для СМИ только после публикации рейтинга экономического здоровья российских регионов на сайте его составителей «Эксперт РА» — ранее документ был доступен только «Известиям». Согласно исследованию, в последнюю десятку (77 место) входит Республика Алтай с индексом уровня экономического здоровья минус 51 %. При этом данный показатель за последний год улучшился на 16 %. Ранее утверждалось, что на 77 строке находится Алтайский край. Впрочем, по данным аналитиков, он оторвался от соседнего региона всего на семь позиций. Оказавшись на 70 месте, Алтайский край по индексу был оценен в минус 31 % при положительной динамике роста в 17 %. Таким образом, «два Алтая» снова смешались в публикациях СМИ. На момент написания материала федеральные информагентства не исправили дезинформирующую ошибку.

На неточность растиражированных сведений «Банкфаксу» указал пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев. Он отметил, что путаница с данным рейтингом происходит уже не в первый раз. Любопытно, что несоответствие растиражированных «Известиями» данных не смутило краевые СМИ. При этом в последний раз журналисты региона сами преподали урок географии известному музыканту Алексею Кортневу, который в одном из интервью сказал, что Шерегеш вместо Кемеровской области находится в Алтайском крае.

Как же тут не ошибиться

Возвращаясь к составителям рейтинга, стоит отметить, что и сами они попали в «алтайскую ловушку». В публикации «Эксперт РА» приводятся карта состояний текущего уровня развития регионов и карта динамики изменений региональных экономик, на которых республика и край географически перепутаны местами. В независимости от расположения «двух Алтаев» их динамика развития оценивается как позитивная. Однако по состоянию экономического здоровья Алтайский край, судя по карте, находящийся в горах, имеет уровень ниже среднего, а вот Республика Алтай, соседствующая с Новосибирской и Кемеровской областями, находится на умеренно низком уровне. В связи с такой грубой неточностью вполне закономерно может возникнуть вопрос о компетентности аналитиков и составителей рейтинга.

Тем не менее, согласно анализу текущего экономического положения российских регионов, по оценке авторов исследования, экономическое неблагополучие в ряде субъектов обусловлено низкой покупательной способностью населения, закредитованностью региональных бюджетов, высоким уровнем безработицы. Так, наибольший уровень безработицы в среднем за сентябрь – ноябрь 2019 года составил в Ингушетии 27,1 %, в Тыве – 13,6 %, в Республике Алтай – 12,7 %. При этом эксперты утверждают, что улучшение ситуации возможно только при федеральной поддержке – через реализацию национальных проектов и исполнение указов президента по борьбе с бедностью. По их мнению, если эти задачи будут решены успешно, то первые положительные результаты можно будет увидеть уже в этом году.

Также авторы мониторинга пришли к достаточно очевидному выводу, что самые экономически здоровые регионы – Москва, Сахалин, Тюменская область ЯНАО, ХМАО и т. д. – являются таковыми в основном за счет сырьевого обеспечения, развитого добывающего и обрабатывающего сектора, широко представленных в ВРП. Сами же они, что любопытно, называют эти регионы ресурсозависимыми, из чего можно сделать вывод, что волатильность на мировых рынках прямо влияет на их экономическое развитие. Это влияет не только на темпы роста, но и на социально-экономическое развитие в целом. При этом отмечается перечень регионов с самой низкой долговой нагрузкой, которые практически не отвлекают свои налоговые доходы на обслуживание долга. Самая низкая долговая нагрузка в диапазоне от 1 % до 3 % доходов зафиксирована в Москве, Ленинградской и Тюменской областях, Алтайском крае. В этих регионах, соответственно, и самые низкие расходы на обслуживание долга, делают вывод эксперты. То есть, край попал в один ряд с развитыми регионами из-за своей консервативной кредитной политики.

В отстающих же субъектах, напротив, состояние экономики, благосостояние и эффективность бизнеса во многом зависит от позиции местных властей и федеральной поддержки. В связи с этим большую надежду эксперты возлагают на кураторов 10 проблемных и отстающих субъектов, в числе которых Алтайский край и Республика Алтай, под руководством которых вскоре должна закончиться разработка программ опережающего развития.