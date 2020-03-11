Американская атомная подводная лодка пробила лед и всплыла в Арктике

Военно-морские силы США опубликовали видео, на котором показано всплытие атомной подводной лодки USS Toledo в Арктике.

Подводная лодка в Арктике.

Стоп-кадр YouTube

На кадрах видно, как лед пробивает рубка подводной лодки, на ее ограждение выходит экипаж. Субмарина приподняла и проломила лед толщиной 40 сантиметров своим корпусом, пишет РБК. В кадр попали члены команды, с помощью бензопил освобождающие надстройку от льда.

Две быстроходные субмарины USS Toledo и USS Connecticut прибыли в Арктику для учений. Американским морякам предстоит разбить временный лагерь прямо на ледяном щите, произвести несколько всплытий (в том числе и на Северном полюсе) и выполнять другие боевые задачи.

USS Toledo — американская подлодка класса «Лос-Анжелес», которая была спущена на воду в 1993 году. Экипаж лодки состоит из 110 человек, ее длина — 110 м, ширина корпуса — 10 м.

Ранее популярный американский журнал The National Interest опубликовал перечень из пяти самых мощных стратегических атомных подводных лодок (АПЛ), которым не составит труда уничтожить планету за 30 минут.

По версии издания, «потенциальными убийцами планеты» являются российские подводные лодки проекта 955 «Борей». Они отличаются превосходной скрытностью, являясь при этом носителями баллистических ракет.

Кроме того, в рейтинг попали субмарины проекта 667БДРМ «Дельфин» и проекта 885М «Ясень-М». В рейтинге есть и американские подлодки — субмарины типа «Огайо» и новейшие атомарины типа «Колумбия».

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