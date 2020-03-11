Преимущества курсов по транспортной логистике, таможенному делу и ВЭД

Проходя курсы ВЭД и таможенного оформления, ученик получает информацию о том, как устроена товарная, складская или транспортная логистика, обучается тонкостям работы с программой 1С, управлению запасами и складскими объектами. По окончании обучения его ждет возможность получения в передовых компаниях одной из наиболее оплачиваемых должностей – менеджера по логистике.
Что такое логистика
Логистика – наука, изучающая регулирование товарного и транспортного потока с низкими расходами. Логисты востребованы в бизнесе, где требуется сокращение расходов и повышение конкурентоспособности организации в области. В промышленно развитых государствах уровень затрат на нее доходит до 30% ВВП, так как оптимизация маршрутов дает экономию до 15%.
Собираясь связать жизнь с этой областью, человек впредь не останется нетрудоустроенным. Расширяющаяся глобализация создала ситуацию, когда товары делаются на расстоянии тысяч км от места, где хранятся и продаются, из-за чего растет спрос на логистов и экспертов внешнеэкономической деятельности, несущих ответственность за перевозку грузов клиенту.
Логист умеет организовывать рациональную перевозку товара по цепи от производителя к потребителю, а также создавать рост конкурентоспособности организации и сокращение расходов на доставку грузов.
Почему логисты востребованы
Логистические отделы есть в крупных фирмах, ведущих внешнеэкономическую деятельность и занимающихся отпуском или покупкой товаров.
Пройдя обучение логистике транспортных перевозок, специалист сможет качественно:
- организовать товарооборот и найти лучших поставщиков;
- оптимизировать расходы компании, выделяемые для хранения и перевозки грузов;
- разрабатывать выгодные транспортные схемы.
Профессионалы-логисты востребованы в разных сферах жизни:
- складская логистика – регулирование всеми видами запасов, организации хранения, погрузки и разгрузки товаров, ведение складского хозяйства;
- товарная – планирование доставки и регулировка товарного трафика;
- транспортная – подбор транспорта, разработка маршрута следования груза, организация перевозки товаров.
Существуют также информационная, таможенная и другие виды логистики.
Кому нужны курсы по логистике
Рынок активно расширяется и квалифицированные логисты все более востребованы. Курсы ВЭД и таможенного оформления подойдут:
- действующим сотрудникам в сфере снабжения и ВЭД, которым требуется повышение квалификации;
- лицам, желающим освоить востребованную профессию и получить должность логиста в одной из компаний;
- предпринимателям, стремящимся выстроить результативную систему логистики и регулирования торговли в своей организации.
Пройдя курс, ученик узнает:
- всю информацию о том, какой бывает логистика;
- как работать с конфигурациями 1С;
- как регулировать логистические процессы в компании, используя специализированные программы;
- как взаимодействовать с поставщиками и сокращать затраты на хранение и перевозку грузов.
По итогу ученик получает не просто диплом, а приобретает одну из самых высокооплачиваемых и востребованных профессий.