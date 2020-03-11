Преимущества курсов по транспортной логистике, таможенному делу и ВЭД

Проходя курсы ВЭД и таможенного оформления, ученик получает информацию о том, как устроена товарная, складская или транспортная логистика, обучается тонкостям работы с программой 1С, управлению запасами и складскими объектами. По окончании обучения его ждет возможность получения в передовых компаниях одной из наиболее оплачиваемых должностей – менеджера по логистике.

Что такое логистика

Логистика – наука, изучающая регулирование товарного и транспортного потока с низкими расходами. Логисты востребованы в бизнесе, где требуется сокращение расходов и повышение конкурентоспособности организации в области. В промышленно развитых государствах уровень затрат на нее доходит до 30% ВВП, так как оптимизация маршрутов дает экономию до 15%.

Собираясь связать жизнь с этой областью, человек впредь не останется нетрудоустроенным. Расширяющаяся глобализация создала ситуацию, когда товары делаются на расстоянии тысяч км от места, где хранятся и продаются, из-за чего растет спрос на логистов и экспертов внешнеэкономической деятельности, несущих ответственность за перевозку грузов клиенту.

Логист умеет организовывать рациональную перевозку товара по цепи от производителя к потребителю, а также создавать рост конкурентоспособности организации и сокращение расходов на доставку грузов.

Почему логисты востребованы

Логистические отделы есть в крупных фирмах, ведущих внешнеэкономическую деятельность и занимающихся отпуском или покупкой товаров.

Пройдя обучение логистике транспортных перевозок, специалист сможет качественно:

организовать товарооборот и найти лучших поставщиков;

оптимизировать расходы компании, выделяемые для хранения и перевозки грузов;

разрабатывать выгодные транспортные схемы.

Профессионалы-логисты востребованы в разных сферах жизни:

складская логистика – регулирование всеми видами запасов, организации хранения, погрузки и разгрузки товаров, ведение складского хозяйства;

товарная – планирование доставки и регулировка товарного трафика;

транспортная – подбор транспорта, разработка маршрута следования груза, организация перевозки товаров.

Существуют также информационная, таможенная и другие виды логистики.

Кому нужны курсы по логистике

Рынок активно расширяется и квалифицированные логисты все более востребованы. Курсы ВЭД и таможенного оформления подойдут:

действующим сотрудникам в сфере снабжения и ВЭД, которым требуется повышение квалификации;

лицам, желающим освоить востребованную профессию и получить должность логиста в одной из компаний;

предпринимателям, стремящимся выстроить результативную систему логистики и регулирования торговли в своей организации.

Пройдя курс, ученик узнает:

всю информацию о том, какой бывает логистика;

как работать с конфигурациями 1С;

как регулировать логистические процессы в компании, используя специализированные программы;

как взаимодействовать с поставщиками и сокращать затраты на хранение и перевозку грузов.

По итогу ученик получает не просто диплом, а приобретает одну из самых высокооплачиваемых и востребованных профессий.