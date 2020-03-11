В России решили остановить на профилактику проработавший 4 месяца газопровод

Теперь так будут делать два раза в год.

Экспортный газопровод в Китай «Сила Сибири», запущенный в декабре 2019 года, остановят на профилактику во второй половине марта.

«Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация договорились, что газопровод станут останавливать на профилактику дважды в год: весной и осенью.

Газопровод «Сила Сибири» запустили 2 декабря 2019 года. Его строительство заняло пять лет. За декабрь по нему в Китай поставили 328 миллионов кубометров газа, примерно по 11 миллионов кубометров в сутки.