Турция заявила о нейтрализации 18 членов курдских формирований в Сирии

Ранее в понедельник турецкое военное ведомство сообщило о предотвращении проникновения в зону операции «Щит Евфрата» членов вооружённых формирований РПК и YPG (Рабочая партия Курдистана и силы самообороны сирийских курдов), при этом турецкие военные обезвредили 13 человек, сообщает РИА Новости.

«Восемнадцать террористов из РПК/YPG, которые пытались проникнуть в зону операции «Источник мира», были обезврежены в ходе успешной операции нашего спецназа», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября прошлого года объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещённой в Турции РПК и террористической группировки ИГИЛ.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на северо-востоке Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.