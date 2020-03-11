Fox News: Сандерс проиграл Байдену на праймериз в двух штатах

close

Mike Blake/Reuters

Телеканал Fox News спрогнозировал проигрыш кандидата в президента США сенатора Барни Сандерса другому кандидату экс-вице-президенту США Джо Байдену на праймериз Демократической партии.

Уточняется, что в среду, 11 марта, праймериз проходят в штатах Миссури и Миссисипи.

По данным телеканала, Байден одержал победу перед своим главным соперником.

Так в Миссури разыгрываются голоса 68 делегатов, а в Миссисипи — 36 делегатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Много крови и зубов»: как Демпартия теряет кандидатов«Много крови и зубов»: как Демпартия теряет кандидатов

— Предвыборный саботаж: почему демократы проигрывают Трампу

— Трамп высоко оценил результаты Байдена на праймериз в «супервторник»

Источник

READ В сибирском озере нашли остатки Тунгусского метеорита