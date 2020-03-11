Поля лаванды в Провансе — это ещё одно из природных чудес Франции, настоящий мировой тренд и неотъемлемая часть историческая область на юго-востоке страны. Поездку сюда я планировал несколько лет, и один раз увидев это великолепие, уже хочу вернуться сюда снова. Цветёт лаванда между серединой июня и концом августа в разных районах Прованса, но одним из самых известных мест считается кантон Валансоль. Я заселился в кемпинге под названием «Лаванда» на окраине городка Валансоль и отправился открывать этот заманчивый край.

Длинная дорога из Парижа (больше 800 км) на подъезде к Валансоль радует горами, холмами, виноградниками и кипарисами, а на последних километрах в летней дымке внезапно появляются тёмно-фиолетовые пятна лавандовых полей.

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На основной дороге стоят вот такие смешные плакаты, предупреждающие водителей о потерявших голову туристах. Здесь действительно можно забыть о самых элементарных вещах от невероятных пейзажей и цветочно-медовых ароматов.

В воздухе висит непрерывное гудение пчёл, собирающих нектар и пыльцу. С этими многочисленными, шумными, но мирными соседями на полях приходится мириться.

Вот, что видит фотограф через объектив.

Реальность же несколько отличается. Туристов довольно много и, естественно, никто не хочет упустить свой шанс сделать фотографию для социальных сетей в таком невероятном месте. Негласное правило состоит в том, чтобы найти свой ряд и не заходить без надобности на соседние, оккупированные другими фотографами.

Рядом с полем расположился заводик фирмы Angelvin — производителя эфирных масел, мыла и одеколона. Из лаванды, естественно.

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Лаванда вблизи. На самом деле это не стандартная лаванда, а гибрид лаванден. Ряды лавандена смотрятся гораздо аккуратнее, чем ряды лаванды, потому что все кусты практически идентичны друг другу.

Судите сами.

Лаванда растет на Канарских островах, в северной и восточной Африке, в Австралии, на юге Европы, в Аравии и в Индии. Культурные формы выращиваются в садах во всём мире.

Одно из деревьев, рядом с которым любят фотографироваться молодожёны, отдалённо напоминает сердце.

Всего два дерева и лавандовое поле.

А вокруг — деревенские домики, какая-то сельскохозяйственная утварь и синие горы на горизонте. Не зря этот департамент называется Альпы Верхнего Прованса.

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Вокруг полей расположены типичные провансальские городки и деревни с цветными, пастельными домами, тихими площадями и фонтанами.

На таких улочках хорошо сидеть в кафе на свежем воздухе, пить кофе и заедать его мороженым… со вкусом лаванды.

Всего существует около 47 видов лаванды.

Лаванда применяется в парфюмерной промышленности. Некоторые исследователи утверждают, что запах лаванды помогает избавиться от «тревог и неудовлетворённости, раздражения».

На рассвете нет случайных туристов, зато в засаде уже сидят фотографы, поэтому правила следует соблюдать те же, что и раньше. Главное — не влезать в кадр своему коллеге.

Здесь лавандовое поле граничит с подсолнечниковым.

Это поля лаванды в Провансе.

05.02.2018