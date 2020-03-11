Как использовать лечебную силу ваших рук: активные точки на ладони, массаж кистей рук, болезни по руке

Вы нервничаете, страдаете от простуды или головных болей? Избавиться от неприятных симптомов вам помогут руки.

На ладонях наших рук есть особые чувствительные точки, соотносящиеся с разными частями нашего тела. Массируя или стимулируя эти точки, можно помочь организму гораздо эффективнее бороться и быстрее справляться с болезнями. Оказывается, с помощью целительной силы ваших рук, вполне возможно избавиться от головной боли без лекарств , для этого необходимо лишь освоить простые методы.

Для моментального избавления от некоторых видов боли вы можете попробовать простые приемы самопомощи:

1. ПРОСТУДА

Чтобы облегчить симптомы простуды или сенной лихорадки, найдите «больную точку», которая находится на ладони между основаниями среднего и безымянного пальца. Большим пальцем другой руки в течение двух минут хорошо массируйте эту точку круговыми движениями по и против часовой стрелки. Этот массаж особенно хорошо действует, если из-за синусита у вас болит голова в области глаз и носа. Чтобы очистить заложенный нос, в течение нескольких секунд крепко сжимайте кончики всех пальцев вместе, а затем разжимайте. Повторите движение 5-6 раз,

READ Конфликт российского блогера-гея с соседом попал на видео

2. БОЛЬ В СПИНЕ

Большим пальцем правой руки с сильным нажимом проведите вдоль всего большого пальца левой руки, начиная от самого основания и заканчивая кончиком ногтя. Эта часть кисти соотносится с позвоночником. Массируя ее, вы помогаете снять напряжение и расслабить мышцы, поддерживающие позвоночник. По очереди на обеих руках несколько раз сделайте массаж этого отдела, найдите точку солнечного сплетения (см. общую схему) и нежно помассируйте ее. Это поможет снять напряжение со спины и всего тела.

3. БОЛЬ В ПЛЕЧАХ

Найдите «точку плеч» на ладони у оснований безымянного пальца и мизинца. Кончиком большого пальца массируйте точку по минуте на каждой руке. Боль в плечах чаще всего связана с плохой осанкой, поэтому для начала необходимо выяснить, в чем причина вашей боли. Если вы подозреваете, что причина в неудобстве рабочего места, старайтесь твердо сидеть на стуле, чтобы спинка хорошо поддерживала поясницу. Если, крепко сидя на стуле, вы все равно не достаете до спинки, подложите под спину плотную подушку.

READ Атака на Binance привела к популярности кошельков Ledger

4. СТРЕСС

Часто когда мы нервничаем, то перебираем что-нибудь руками – это естественная реакция. Чтобы избавиться от стресса, под влиянием которого мы находимся в сложную минуту, помассируйте ладони, как показано на фото. Массируйте также точку солнечного сплетения, находящуюся в середине ладони (см. общую схему). Кончиком большого пальца круговыми движениями массируйте эту точку в течение двух-трех минут.

5. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

Чтобы почувствовать моментальное облегчение, сделайте такой простой массаж – пощупайте кончик большого пальца и определите его наиболее чувствительную точку, затем уверенным движением другого большого пальца массируйте это место. Повторите то же самое с другой рукой. Если головная боль не проходит, то ее причина, вероятно, в проблемах со спиной – в плохой осанке, напряжении в спине. Если вы часто страдаете от головной боли, то лучше проконсультироваться с врачом, чтобы выявить истинную причину проблемы.

READ Студента избили из-за боязни заразиться коронавирусом

6. СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА

Стимулируйте точки, влияющие на пищеварение, проводя изогнутую линию вдоль контура ладони от основания большого пальца к мизинцу. Массируйте в течение 2 минут, затем повторите то же самое с другой рукой. Еще один эффективный способ избавиться от несварения – стимуляция соответствующих точек на ступнях. Для этого теннисный мячик положите на пол, наступите на него центром ступни и катайте кругами 3 минуты.

7. ЗАПОР

Массируйте ладонь по диагонали от основания большого пальца к мизинцу – здесь расположены «точки кишечника». Массируйте одну ладонь в течение одной минуты, повторите тоже самое с другой ладонью.

При помощи этих несложных приемов массажа можно пополнить » копилку » методов саморегуляции вашего здоровья. И использовать себе во благо лечебную силу рук.

18/10/2015