Голливуд: 5 самых громких сексуальных скандалов последних лет

В последние годы жизнь некоторых знаменитостей наполнена настоящим страхом, а всему виной пикантные ошибки прошлого. Теперь в Голливуде стало модным обличать того или иного работника кинобизнеса, обвиняя его в сексуальных домогательствах.

1. Харви Вайнштейн

Знаменитый продюсер, открывший десятки звезд стал первым в череде сексуальных скандалов, которые потрясли Голливуд. Ни для кого не было секретом, что старина Харви еще тот «похотливый боров», в своей среде он уже давно был предметом сальных шуточек (все знали, что продюсер любил приставать к прекрасному полу). И когда в The New York Times вышла статья, в которой утверждалось, что Вайнштейн подвергал домогательствам многих известных актрис, общественность вдруг стала делать удивленный вид. Его обвиняли такие звезды как Эшли Джадд, Анджелина Джоли, Лина Хили, Кара Делевинь, Ева Грин и многие другие. Большинство жертв домогательств Вайнштейна утверждали, что не догадывались об истинной цели его приглашения в свой номер… Как так? Наверное, все голливудские актрисы очень наивные барышни, только так можно объяснить их «походы» в апартаменты именитого продюссера. Никто его не собирается защищать, видимо этот парень и правда не самая приличная личность, но только никто не вспоминают о его заслугах.

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Именно Харви Вайнштейн вместе со своими братьями основал компанию Miramax, которая была названа в честь их родителей (Мириам и Макса Вайштейнов). Опальный продюсер открыл многих звезд, в числе которых Квентин Тарантино. Если бы не было Вайнштейна, вложившего все свои деньги в молодого режиссёра, мы бы никогда не увидели «Криминальное чтиво» и другие работы Тарантино. Гвинет Пэлтроу тоже обязана Вайнштейну своим «Оскаром», а Хелена Бонэм Картер на него неоднократно наминировалась не без помощи продюсера. Слухи о его интрижках с такими актрисами как Дженнифер Лоуренс, Алиса Викандер, Джессика Альба и Блейк Лайвли ходили по Голливуду много лет. И карьера этих дам всегда шла в гору.

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2. Чарли Шин

Чарли уже давно превратился в сплошной скандал, его разводы, случаи домашнего насилия и алкогольная зависимость сильно поспособствовали такому имиджу. Но недавно Чарли Шина вновь обвинили в непристойном поведении. Актер Доминик Браскиа обвинил его в домогательствах, дело было в далеком 1986 году. Шин все отрицает, утверждая, что знаком с актером, но никогда к нему не приставал. Сам Чарли Шин уже 5 лет живет в ВИЧ-положительном статусе. При этом, его часто замечают в обществе порноактрис.

3. Кевин Спейси

Оскароносный актер, кинорежиссер и продюсер также подвергся обвинениям в сексуальных домогательствах. 41-летний Энтони Репп утверждает, что когда ему было 14, Спейси приставал к нему после вечеринки. Актер же оправдывается, говоря, что в тот день выпил лишнего, поэтому не помнит такого инцидента. Гей-сообщество же заявило, что не хочет ассоциироваться с такими людьми как Кевин Спейси. По все фронтам знаменитый актер впал в опалу, его даже «попросили уйти» из рейтингового сериала «Карточный домик», в котором он играл одну из ключевых ролей.

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4. Бретт Ратнер

Человек который дал миру такой проект как «Люди Икс: последняя битва», тоже стал фигурантом громкого секс-скандала. Сразу шесть актрис рассказали о его домогательствах в то или иное время. Так Наталья Хенстридж «вынуждена» была вступить с ним в сексуальную связь. Кроме того, он не угодил своими высказываниями ЛГБТ-сообществу, когда упомянул мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации в оскорбительном контексте.

5. Джон Траволта

Оказывается, у Траволты тоже был свой скелет в шкафу. Два массажиста настаивают на том, что актер многократно просил у них «другого продолжения массажа». Но Траволта отрицает такие обвинения. Ведь всем он известен, как премьерный муж и отец семейства. По его словам, эта парочка хочет «попиариться» на волне секс-скандала.