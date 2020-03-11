Определен предел роста доллара и евро

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Курс доллара может вырасти до 75 рублей, а евро — до 85 рублей. Предел роста иностранных валют определил шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев в разговоре с «Российской газетой».

Он добавил, что, как только нефтяные цены вернутся в коридор от 40 до 45 долларов за баррель, доллар тоже вернется к отметкам в 67,5-69 рублей. «Но на какой-то период эти уровни могут стать для доллара новой поддержкой. Для евро аналогами-опорами могут выступить уровни в 77-79 рублей», — сказал Пушкарев.