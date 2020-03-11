В Москве запретили массовые акции из-за коронавируса

В Москве из-за коронавируса запретили массовые акции со скоплением более 5 тыс. участников. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Запретить до 10 апреля 2020 года проведения на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек», — говорится в тексте указа.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от поездок в пиковые часы и посещения общественных мест в связи с распространением коронавируса. Россиян призывают воздержаться от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.

В понедельник оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что в Москве зафиксировано еще три случая коронавируса. Трое новых инфицированных находятся в Москве, все посещали Италию в последние две недели.