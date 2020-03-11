Америка вновь угрожает России из-за ситуации в Идлибе

Новости Сирии сегодня, 11 марта, позволяют говорить о том, что обстановка в данной стране все еще напряженная. Сразу несколько западных стран делают все возможное, чтобы дестабилизировать ситуацию и не позволить вернуться сирийцам к мирной жизни.

Сирия сегодня 2020: новости 11 марта

Вашингтон и его коллеги по НАТО готовы применить против России новые санкции за боевые столкновения в сирийской провинции Идлиб между турецкими войсками и армией правительства САР, вспыхнувшие в конце февраля текущего года. С таким заявлением выступил во вторник, 10 марта, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на брифинге по телефону из Брюсселя.

«Я подчеркиваю: это российская агрессия, потому что сирийский режим самостоятельно не мог проводить эту кампанию», — поведал Джиффри.

По словам американского политика, новые санкции применят к Москве, если Сирия и Россия нарушат перемирие в провинции Идлиб, которое удалось установить путём переговоров российского президента Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве. Помимо этого спецпредставитель США по Сирии не исключил «другие действия» в случае неблагоприятного исхода в провинции.

«Мы ответим настолько быстро, насколько это возможно в консультациях с нашими европейскими союзниками», — завершил свой комментарий сложившейся ситуации американский дипломат.

Обзор карты боевых действий в Сирии на сегодня, 11.03.2020

Неизвестный беспилотник, предположительно турецкий, нанес ракетный удар по складу боеприпасов ВС САР, расположенному к западу от города Алеппо. Очевидцы утверждают, что слышали несколько мощных взрывов. Данных о пострадавших нет.

В ответ на нарушение режима прекращения огня сирийские военные открыли огонь по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», которые находятся в окрестностях города Дарат-Изза.

За последние 24 часа незаконные боевики 8 раз нарушали режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиба. Об этом на брифинге заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев. В свою очередь ВС САР открыли огонь по позициям джихадистов у деревни Аль-Мукбиля.

В окрестностях города Кафр-Набль несколько военнослужащих ВС САР подорвались на минном поле. В числе погибших бригадный генерал Али Бульбуль и подполковник Хусейн Бульбуль. Об этом сообщили оппозиционные СМИ. Дамаск эту информацию никак не прокомментировал.

Между тем Анкара продолжает наращивать свою войсковую группировку в Идлибе. В минувшие выходные и в понедельник замечено прибытие в провинцию двух крупных конвоев, насчитывающих свыше ста единиц бронетехники.

Несмотря на подписанное соглашение, боевики так и не вывели свои силы с линии Алеппо – Латакия, что может вызвать трения между турецкими и российскими военными, которые должны патрулировать это шоссе.

На севере Хасаки произошел новый инцидент между американскими и российскими военными. Американцы на кольцевой развязке Таль-Тамр блокировали патруль Минобороны РФ, направлявшийся к авиабазе Камышлы.

Между тем силы российской полиции и турецкие военные провели очередное совместное патрулирование в районе Камышлы. С воздуха колонну прикрывали вертолеты Ми-35 и Ми-8 АМТШ ВКС РФ.