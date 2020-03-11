Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк оценила ее шансы на выздоровление

Дочь Анастасии Заворотнюк — Анна — прокомментировала состояние актрисы. Она отметила, что семья борется и молится о здоровье артистки. На своей станице в Instagram Анна рассказала о поездке в Италию и поделилась впечатлениями. По данным некоторых СМИ, именно там Анастасия Заворотнюк проходит лечение.

Как себя чувствует Анастасия Заворотнюк: свежие данные

В комментариях подписчики поинтересовались, как себя чувствует актриса, и пожелали ей скорейшего выздоровления.

«Всё хорошо, мы боремся и молимся за её скорейшее выздоровление», — ответила Анна.

При этом в комментариях одна из подписчиц поделилась своими переживаниями и рассказала, что два года назад потеряла маму, которая тоже боролась с онкологическим заболеванием.

Анна выразила соболезнования и отметила: «В нашем случае все будет хорошо, мы победим, я уверена».

Кроме того, она прокомментировала отказ семьи давать публичные комментарии.

«Мы держимся достойно и оставляем подробности в тени. Есть миллионы добрейших людей, которые и так молятся за мою мамочку, и у меня не хватит слов для выражения благодарности им», — добавила Анна Заворотнюк.

Интересно, что до недавнего времени хранящая упорное молчание женщина внезапно разговорилась. Она даже вступила в беседу с некоторыми комментаторами. Так, она наконец ответила на волнующий всех вопрос, как себя чувствует Анастасия Заворотнюк. «Все хорошо, мы боремся и молимся за ее скорейшее выздоровление», – коротко ответила Анна.

Теперь пользователи сети теряются в догадках, что же произошло такого, что семья популярной актрисы перестала скрываться и молчать о болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня». Одни полагают, что Анастасии Заворотнюк, у которой, по последним данным, якобы парализована правая часть тела из-за опухоли, стало гораздо лучше. Другие считают, что выдержка подвела Аню, потому что она начала рассказывать о болезни матери всем вокруг.