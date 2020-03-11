Турция завозит в Сирию новую военную технику

Границу Сирии пересек конвой вооруженных сил Турции с различной техникой 9 марта. КПП Кафр Лусин к западу от города Алеппо пересек конвой ВС Турции с различной техникой, сказал источник. После пересечения границы колонна отправилась в центральную часть провинции Идлиб, добавил он.

Напомним, с 6 марта в Идлибе действует режим прекращения огня. Об этом на переговорах в Москве договорились президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Согласно договору, сирийская армия сохранила за собой все территории, занятые до 5 марта включительно. Турция взяла на себя обязательства убедить боевиков в Идлибе прекратить огонь.

Оперативная сводка по Сирии: обзор карты боевых действий

Россия задействовала в Сирии уникальный самолёт РЭБ, в случае применением которого ранее США угрожали нанести ядерный удар.

По данным российской прессы, с начала вторжения Турции в Сирийскую Арабскую республику, ВКС РФ, после потерь сирийской авиации, подняли в воздух самолёт, который способен глушить и выводить из строя космические аппараты, находящиеся даже на высоких орбитах.

Речь идет об Ил-22ПП «Порубщик». Благодаря этому самолету РЭБ, Турция потеряла в Сирии большую часть своих беспилотников, выпущенные ракеты которых теряли координаты целей.

«На коварную стратегию Анкары Сирийская арабская армия при помощи ВКС России ответила тактикой сдерживания. РФ серьезно приумножила свои силы РЭБ в регионе. В первую очередь за счет Ту-214 и Ил-22ПП, которым удалось не только обнаружить приближающиеся турецкие истребители, но и предупредить самолеты САР. «Порубщик» РФ к тому же нарушил работу тактической сети Link 16, что сделало Boeing 737 бесполезным в области мониторинга территории и оповещения ударных истребителей. РФ, не вступив в открытую конфронтацию с Турцией, с умом нейтрализовала турецкие ВВС в регионе, которые теперь не могут держать контроль в воздушном пространстве и обеспечивать помощь наземным войскам», — пишет американское издание «Nation News».

В свое время Вашингтон грозил России ядерным ударом, в случае если она предпримет попытку использовать самолёты Ил-22ПП «Порубщик» против космических аппаратов США. Между тем Москва до сих пор пока не подтвердила применение этой техники в Сирии.

Правительственные силы, дислоцированные у военного лагеря Джурин, открыли огонь из тяжелой артиллерии по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных группировок в районе поселка Иштабрак в западной части провинции, как передает новостное агентство Step News.

Минобороны РФ опровергло заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении в Идлибе восьми ЗРПК «Панцирь». Согласно данным ведомства, прежнее заявление турецкого лидера было преувеличением, в связи с тем, что в распоряжении правительственных сил в Идлибской зоне деэскалации было всего лишь четыре подобных комплекса, большая часть сосредоточена в Дамаске из-за угрозы авиаударов и ракетных обстрелов ВС Израиля.

Турецкие военные обнаружили в ходе патрулирования в городе Тель-Абъяд несколько заминированных автомобилей. Как передает агентство Alk Habour, саперам удалось разминировать обе машины за городской чертой и уничтожить СВУ. Турки возлагают ответственность за попытку подрыва в городе на курдских боевиков из состава «Демократических сил Сирии» (SDF).

Протурецкие боевики «Сирийской национальной армии» заявили, что им удалось сбить разведывательный беспилотник РФ в районе складов в городе Сулук на севере провинции, как передает портал Step News.

По информации источника в сети Twitter (othman_alkneter), к западу от города Ракка в дом члена разведки «Демократических сил Сирии» неизвестные подбросили самодельную бомбу, детонация которой повлекла обрушение части крыши и стен. Боевик погиб под завалом.

На севере провинции Хама в долине Аль-Габ боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» совершили нападение на подразделение сирийской армии. По данным портала Halab Today, террористы обстреляли из гранатометов позиции правительственной армии у поселка Ас-Сирмания, после чего военнослужащие открыли ответный огонь из артиллерии. Сведения о потерях группировки в живой силе и боевой технике пока что уточняются.