Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк оценила ее шансы на выздоровление

Share Tweet Share Share Email CommentsДочь Анастасии Заворотнюк – Анна – прокомментировала состояние актрисы. Она отметила, что семья борется и молится о здоровье артистки. На своей станице в Instagram Анна рассказала о поездке в Италию и поделилась впечатлениями. По данным некоторых СМИ, именно там Анастасия Заворотнюк проходит лечение.

Как себя чувствует Анастасия Заворотнюк: свежие данные

В комментариях подписчики поинтересовались, как себя чувствует актриса, и пожелали ей скорейшего выздоровления.

“Всё хорошо, мы боремся и молимся за её скорейшее выздоровление”, – ответила Анна.

При этом в комментариях одна из подписчиц поделилась своими переживаниями и рассказала, что два года назад потеряла маму, которая тоже боролась с онкологическим заболеванием.

Анна выразила соболезнования и отметила: “В нашем случае все будет хорошо, мы победим, я уверена”.

Кроме того, она прокомментировала отказ семьи давать публичные комментарии.

“Мы держимся достойно и оставляем подробности в тени. Есть миллионы добрейших людей, которые и так молятся за мою мамочку, и у меня не хватит слов для выражения благодарности им”, – добавила Анна Заворотнюк.

Интересно, что до недавнего времени хранящая упорное молчание женщина внезапно разговорилась. Она даже вступила в беседу с некоторыми комментаторами. Так, она наконец ответила на волнующий всех вопрос, как себя чувствует Анастасия Заворотнюк. “Все хорошо, мы боремся и молимся за ее скорейшее выздоровление”, – коротко ответила Анна.

Теперь пользователи сети теряются в догадках, что же произошло такого, что семья популярной актрисы перестала скрываться и молчать о болезни звезды сериала “Моя прекрасная няня”. Одни полагают, что Анастасии Заворотнюк, у которой, по последним данным, якобы парализована правая часть тела из-за опухоли, стало гораздо лучше. Другие считают, что выдержка подвела Аню, потому что она начала рассказывать о болезни матери всем вокруг.