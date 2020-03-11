В Кремле высказались о ситуации с коронавирусом в России

Share Tweet Share Share Email CommentsВ настоящее время многие россияне пытаются выяснить истинные масштабы распространения коронавирусной инфекции. Люди склонны думать, что власти намерено занижают количество заразившихся, чтобы не создавать в обществе панические предпосылки.

Коронавирус в России, новости: в Кремле ситуацию назвали благоприятной

В Кремле заявили, что ситуация с коронавирусом в России более благоприятна, чем во всем остальном мире. Так происходит благодаря принимаемым в РФ мерам по борьбе с заболеванием. Однако, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это все еще не является поводом для успокоения.

«В мире действительно ситуация оставляет желать лучшего, мягко говоря. На общем европейском фоне сейчас, благодаря усилиям, которые предпринимаются, и мерам у нас ситуация более благоприятная. Вместе с тем, это абсолютно не повод для самоуспокоения. И принимаются, вы знаете, самые энергичные меры по противодействию этому вирусу», – заявил представитель Кремля.

Песков также отметил, что коронавирус не стал причиной для изменений в графике зарубежных визитов президента РФ Владимира Путина. Сообщается, что встречи на территории Европы в ближайшее время у него не запланированы, поэтому необходимость в каких-либо корректировках отсутствует.

Сколько заболело коронавирусом в России: данные на 11 марта

Представители ВОЗ предоставили реальную онлайн-статистику распространения нового вируса из Китая, его динамика следующая:

Всего заражено — 113 739;Количество смертей — 4 016.Всего человек вылечились — 63 663.

Работники федерального оперативного штаба по предупреждению распространения вируса на территории Российской Федерации заявили, что в стране обнаружили еще три новых случая инфицирования. По одному инфицированному обнаружили в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Все инфицированные вернулись из Италии две недели назад. Людей уже поместили в инфекционные боксы. Общее число зараженных в РФ достигло 20 человек.

Тем временем, свежие новости указывают на то, что распоряжние о запрете публичных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса опубликовано на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Под ограничение попадают все события, привлекающие более 5 тысяч участников. В столице на прошлой неделе ввели режим повышенной готовности в связи с распространением нового вируса. Всем прибывшим из стран, где выявлен коронавирус, необходимо зарегистрироваться в департаменте здравоохранения.

Российский футбольный союз (РФС), российская премьер-лига (РПЛ) и континентальная хоккейная лига (КХЛ) заявили о готовности испольнить решение мэра Москвы. В карантинный период должен состояться бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. В связи с введенными ограничениями Лига АСА, которая занимается организацией события, сообщила об уменьшении количества мест и увеличении цен на них. Также будут отменены несколько фестивалей, в число которых входят «Экофест», «Крымская весна» и «Большая перемена».