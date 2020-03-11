Сэм Беннетт избежал переломов, но не штрафа на 3-м этапе Париж-Ницца-2020

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29-летний гонщик команды Deceuninck-Quick Step Сэм Беннетт не смог поучаствовать в спринте на 3-м этапе Париж-Ницца, так как упал на финальных метрах. Но также чемпион Ирландии был оштрафован на 800 швейцарских франков и 40 очков UCI за то, что за 4 км до финиша толкнул плечом Наиро Кинтану (Arkea-Samsic) во время борьбы за позиции.

73kg vs. 59kg#ParijsNice pic.twitter.com/HqOhZEUvwr — Daan van den Berg (@daanvandenberg) March 10, 2020

В финале за 100 м до финиша Беннетт упал на барьберы вместе с гонщиком команды Israel Start-Up Nation Уго Хофстеттером (Hugo Hofstetter).

Медицинский осмотр после этапа показал, что Беннетт избежал переломов, отделавшись ранами на пальцах правой руки, что потребует наложения швов.

Сэм Беннетт: «Свёз немного кожи, нужно наложить швы, потому что ударился о металлический барьер. К счастью, в остальном, кажется, всё в порядке. Сначала я лежал на дороге в лёгком шоке, потому что не мог понять, насколько сильно пострадал. Хорошо, что ничего не сломано».

Уго Хофстеттер: «Я был на колесе Сагана, но парень из Sunweb, ехавший слева, попытался занять моё место, и в этот самый момент Калеб Юэн появился передо мной справа. Я не смог затормозить и упал. Но я поднялся и пешком дошёл до финиша».