Сэм Беннетт избежал переломов, но не штрафа на 3-м этапе Париж-Ницца-2020

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Сэм Беннетт избежал переломов, но не штрафа на 3-м этапе Париж-Ницца-2020

 

Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

 

 

  29-летний гонщик команды Deceuninck-Quick Step Сэм Беннетт не смог поучаствовать в спринте на 3-м этапе Париж-Ницца, так как упал на финальных метрах. Но также чемпион Ирландии был оштрафован на 800 швейцарских франков и 40 очков UCI за то, что за 4 км до финиша толкнул плечом Наиро Кинтану (Arkea-Samsic) во время борьбы за позиции.

Сэм Беннетт избежал переломов, но не штрафа на 3-м этапе Париж-Ницца-2020

 

 

В финале за 100 м до финиша Беннетт упал на барьберы вместе с гонщиком команды Israel Start-Up Nation Уго Хофстеттером (Hugo Hofstetter).

Медицинский осмотр после этапа показал, что Беннетт избежал переломов, отделавшись ранами на пальцах правой руки, что потребует наложения швов.

 

 

Сэм Беннетт избежал переломов, но не штрафа на 3-м этапе Париж-Ницца-2020

 

Сэм Беннетт избежал переломов, но не штрафа на 3-м этапе Париж-Ницца-2020

 

 

 

  Сэм Беннетт: «Свёз немного кожи, нужно наложить швы, потому что ударился о металлический барьер. К счастью, в остальном, кажется, всё в порядке. Сначала я лежал на дороге в лёгком шоке, потому что не мог понять, насколько сильно пострадал. Хорошо, что ничего не сломано».

  Уго Хофстеттер: «Я был на колесе Сагана, но парень из Sunweb, ехавший слева, попытался занять моё место, и в этот самый момент Калеб Юэн появился передо мной справа. Я не смог затормозить и упал. Но я поднялся и пешком дошёл до финиша».