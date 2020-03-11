Квартиры, дома и земли: расследование ФАН доказало попытку Муратова скрыть многомиллионное имущество

Официальная заработная плата Дмитрия Муратова не может позволить главреду «Новой газеты» иметь дорогостоящую недвижимость и содержать семью, требующую многомилионных затрат.

Журналисты Федерального агентства новостей (ФАН) выяснили, что главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов владеет элитной недвижимостью стоимостью 350 млн рублей, которая оформлена на членов его семьи.

О том, что «Новая газета» и главред Дмитрий Муратов занимаются публикацией заказных материалов, стало известно еще в 2019 году. Источник ФАН рассказал о «внутренней кухне» издания. По его словам, в теневой схеме участвовали и другие члены руководства СМИ. Муратов брал за свои услуги до 2 млн рублей.

Журналисты выяснили, что деньги за «заказуху» поступают не на счета «Новой газеты», а в личную копилку Муратова. Главред «Новой» подключил к этой схеме членов своей семьи.

Старшая дочь главреда «Новой газеты» Ксения Муратова за короткий промежуток времени совершила приличный скачок по карьерной лестнице. Помочь этому мог широкий круг знакомств в сфере PR-технологий и журналистики.

Отец познакомил старшую дочь с президентом одной из крупнейших российских PR-компаний «КРОС» Сергеем Зверевым. В 2012 году он возглавлял департамент интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ.

Позднее Ксения оказалась на месте проректора НИУ ВШЭ. А уже через два года её пригласили на работу в ЦБ РФ. Она получила должность советника Эльвиры Набиуллиной. Предполагается, что это место ей «выбил» Зверев. В то время компания «КРОС» сотрудничала с государственными органами. Среди них числился Центробанк.

Работа в ЦБ РФ позволила приумножить капитал Ксении Муратовой. Согласно открытым данным, её официальный доход в 2013 году (когда она работала в НИУ ВШЭ) составил около 4 млн рублей.

За период с 2017 по 2019 год прибыль дочери главреда «Новой» значительно выросла. Она заработала за это время порядка 40 млн рублей. Источник ФАН в Пенсионном фонде РФ подтвердил, что заработная плата Ксении составила 11 млн рублей в 2019 году и 16 млн рублей в 2018 году. Также выяснилось о наличии у девушки 3-х дорогостоящих автомобилей.

Гражданская жена Дмитрия Муратова Ирина Столярова выполняет роль связующего звена. Он пытается тщательно скрывать подробности личной жизни и боится повышенного внимания журналистов, поэтому предпочитает не посещать мероприятия со Столяровой, рассказывает источник в НГ.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), гражданская жена Дмитрия Муратова живет на широкую ногу. Она собственник элитной квартиры в Москве. В начале февраля жилплощадь разделили на две части. Собственником обоих помещений осталась Ирина Столярова.

Общая площадь скромной квартиры – 252 кв. м. По оценке агентства недвижимости ЦИАН такая жилплощадь стоит примерно 140 млн рублей. Столярова также имеет два машиноместа по 5 млн рублей за каждое. Примечательно, что именно в этой квартире с 2019 года зарегистрирована младшая дочь Муратова Анна.

Ранее Ирина Столярова имела в собственности недвижимость по адресу Богословский переулок дом 3. Ей принадлежало 23 долей квартиры, что равноценно 80 млн рублей. Оставшаяся доля принадлежала сыну Дмитрия Муратова.

В квартире в Богословском переулке до 2019 года была зарегистрирована и младшая дочь главреда «Новой газеты» Анна Муратова.

Семья Муратовых имеет в своем распоряжении минимум пять земельных участков в Подмосковье, стоимость которых составляет около 30 миллионов рублей. Цена указана без учета располагающихся на них домов и других построек.

Для того, чтобы понять, откуда у Ирины Столяровой средства на элитную недвижимость, журналисты ФАН узнали подробности о гражданской жене Дмитрия Муратова. Выяснилось, что она учредитель ООО «Грин Лэнд» и ООО «Грин Трейд». Обе организации открыты совместно с некой Юлией Емелиной. Последняя числится гендиректором компаний. Суммарная прибыль фирм за период с 2012 по 2018 год составила 256 тысяч рублей.

Сын главного редактора «Новой газеты» Дмитрий Дмитриевич Муратов, как и его старшая сестра Ксения, закончил МГУ. Согласно официальным данным, он занимает должность PR-директора в московской студии-разработчике игровых проектов Enplex games. Известно, что компания зарегистрирована двумя кипрскими организациями в 2016 году. Учредителем также считается Наталья Наливкина. Согласно данным с сайта организации, девушка занимает должность специалиста по СЕО.

Регистрация компании в оффшорной зоне выгодна для скрытия источников дохода. Из-за того, что Enplex games зарегистрирована за рубежом, получить подробности о компании не представляется возможным.

Внимание журналистов привлек один интересный факт. Первая прибыль компании, где трудится сын главреда «Новой», появилась в 2017 году. Именно тогда на пост PR-директора устроился Дмитрий Муратов-младший. Сотрудники ФАН предположили, что Муратов-старший имел непосредственное отношение к финансовой поддержке Enplex games.

Анна Муратова учится на кафедре журналистики в New York University College (CAS). Младшая дочь Муратова получила образование также за рубежом – в престижном Оксфорде. Не имея серьезных навыков, она довольно быстро стала известным репортером и заместителем главного редактора издания Washington Square News.

Дмитрию Муратову приходится тратить большие деньги на обучение ребенка. Согласно полученным данным, обучение иностранных граждан в New York University College составляет 46170 долларов в год (около 3 млн рублей). На проживание Анны уходит примерно 2500 долларов в месяц (2 млн рублей в год). То есть на дочь у Муратова уходит примерно 5 млн рублей в год.

Журналисты пришли к выводу, что официальная заработная плата Дмитрия Муратова не может позволить главреду «Новой газеты» иметь дорогостоящую недвижимость и содержать семью, требующую многомилионных затрат. «Новая газета», позиционирующая себя как независимое издание, занимающееся расследованием коррупционных схем и поднимающее острые темы, упорно не замечает мошенничества Дмитрия Муратова. До сих пор издание не опубликовало ни одного материала о своем главреде.

Редакция ФАН потребовала от «Новой газеты» и Дмитрия Муратова опровергнуть или подтвердить полученные журналистами данные. Более того, сотрудники ФАН инициировали проведение тщательной проверки.