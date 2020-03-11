СМИ: Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море

«В связи с распоряжением нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана беженцам запрещено осуществлять переправы через Эгейское море, поскольку данный маршрут представляет угрозу для их безопасности», — цитирует заявление береговой охраны ТАСС.

Накануне турецкий лидер провёл телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которых Эрдоган сообщил о «необходимости пересмотреть соглашение Турции и ЕС по беженцам», поскольку оно «не выполняется».

Кроме того, ожидается, что 9 марта президент Турции отправится в Брюссель на фоне кризисной ситуации вокруг сирийских беженцев.