Демократам открыли доступ к закрытым данным доклада Мюллера о вмешательстве в выборы

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Chip East/Reuters
Американский суд открыл представителям демократической партии доступ к закрытым материалам доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее решение вынесла судебная инстанция округа Колумбия.
Материалы документа касаются вмешательства в процесс избрания президента США в 2016 году, когда Дональд Трамп одержал победу.
В докладе якобы содержится информация о российском вмешательстве в результаты выборов.
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