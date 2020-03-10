Как акула упала с неба на стоянку Лонг-Айленда

На автостоянке Восточного Нортпорта, Лонг-Айленд в Нью-Йорке оказалась небольшая мертвая акула.

«Моя жена нашла ее на парковке, когда шла утром на работу», — пишет пользователь Danifriz, разместивший большие снимки на сайте imgur.com.

Дело было в августе прошлого года (дата поста — 30.03.2013), прохожих привлек отвратительный запах мертвой рыбы. Кто-то предполагал, что акула выпала из грузовика рыбаков, кто-то думал, что ее потерял владелец какого-то аквашоу…

Наиболее вероятным представляется, что акулу над стоянкой в Лонг-Айленде выронила поймавшая ее какая-то крупная птица.

Как пишут свидетели происшествия, грозную рыбу оттащили на обочину, где ее через несколько часов сожрали осы.

Дата: 30.03.2013