Петербургский огненный закат на красивых фотографиях

Петербургский закат в снимках Instagram

Вечером 14 февраля 2017 г. жители Петербурга наблюдали огненный закат. Фотографиями заката они делились в Instagram.

Сейчас публикаций со снимками заката уже более двухсот. The Village сделал подборку наиболее интересных фото.

Питерские закаты

Считаю, что Питерские закаты надо внести в список городского достояния наравне с белыми ночами, пишет блогер plastun-spb.

По пути на охоту:

28.09.2016

ПИТЕРСКИЕ ЗАКАТЫ от manyasha-p

С закатами в Питере нам везло, пишет Марина из Владимира. Каждый день разный закат, разные краски. Бывало и классические серое питерское небо, а вот такими красочными закатами невозможно не любоваться. Хотелось нажать на кнопку волшебную, чтобы выключить движущиеся автомобили, толпы туристов. Взмахнуть бы волшебной палочкой, чтобы суета большого города исчезла. Только ты и закат, и тишина…

закаты фотографировать не умею, строго не судите! Но мне кажется, что на телефон они получились лучше, чем на фотик!

А теперь жалкие попытки снять на китовый объектив закат… Не люблю этот объектив, но кроме него у меня лишь рабочий портретник, который я с собой даже не стала брать в поездку. Сам фотоаппарат я через пару дней просто перестала таскать с собой. После многочасовых прогулок, спина болела так, что лишний груз становился каким-то уж очень тяжелым.

А вот рассвет в Питере мы так и не встретили, так как вырубались в 3 часа ночи и спали, как убитые, пока не начинал звонить будильник в 9 утра. Каждый раз приезжаю и убеждаюсь, что недели мне в этом городе мало. Хочется так много успеть, что даже спать некогда…

26.07.2016

Закат на берегу моря в Петербурге

Закат на берегу моря — одно из самых красивых явлений в природе, которые подарила нам планета, пишет ЖЖ-блогер nickned. За полчаса ты видишь все оттенки красного, желтого и синего. Небо преображается каждую минуту, природа замирает в томительном ожидании, день вот-вот закончится и придет время ночи. Мы с Иванкой плотно подсели на закаты во время нашего недавнего путешествия по Калифорнии — тогда мы их встречали так часто, как никогда прежде. В Петербурге же позавчера я убедился в том, что и российские закаты (притом не только на юге и летом) могут быть вполне себе сравнимы по своей красоте и эффектности.

В Петербург я ездил всего на один день ночными поездами, и встречу заката на берегу залива запланировал одной из первой. Было крайне сложно решить, куда успеть прогуляться, с кем встретиться (жуткий лимит по времени), но необходимость наблюдать за садящимся солнцем у берега моря, считайте, была самым большим моим желанием в тот день. Пообщавшись с бывшим коллегой со своей прошлой работы на Форд в Петербурге (это был лучший пока коллектив, в котором мне доводилось работать), я на всех парах помчался в Парк 300-Летия — наверное, самое живописное место на берегу залива. Там закат я и застал — пришел ювелирно точно, за десять минут до часа Х.

1. Был приятно удивлен заметно продвинувшейся стройкой на побережье: торговый центр «Питерлэнд» снова ведет какие-то работы вокруг (расширяется?), сразу напротив наконец-таки построили первых два здания нового квартала, который обещает стать в дальнейшем великолепным местом прогулки на самом берегу у воды.

2. Знаменитый петербургский долгострой — новый стадион «Зенита» на Крестовском острове, у самого места впадения рукавов Невы в Финский залив. Тут есть заметные подвижки — кранов стало больше, частично появилась кровля, внешнее отделка, работа, как показалось со стороны, кипит. Рядом со стадионом — бетонные опоры моста и эстакады, через который прокинут «стройку века» в Петербурге — Западный Скоростной Диаметр. Это большая автомагистраль, которая соединит северные, центральные и южные районы города, а также острова, пройдет в непосредственной близости с историческим центром, в несколько раз сократит время в пути с одного конца Петербурга в другой и, наконец-то, решит проблему разводных мостов — теперь со своего острова можно будет без проблем выбраться в любое время суток!

3. Захожу на набережную Парка 300-Летия в тот самый момент, когда начинается самое интересное — закат.

4. На набережной было немало людей, которые специально пришли сюда полюбоваться на закат. Кто-то вот так же как девушка на снимке — находили точку обзора получше, усаживались, и смотрели на солнце, погружаясь в собственные мысли или медитируя. Было невероятно красиво.

5. Там дальше, на ограждении, в обнимку сидит парочка и, замерев, тоже вглядывается в зарево на западе.

6. Чтобы любоваться закатом, я спустился на песок, к самой воде — там и остановился. Залив был спокоен, практически штиль. Ветер был совсем слабый — природа будто бы потягивалась, сладко зевая, и собиралась уснуть. Кое-где у берега оставались вынесенные течением Невы льдины.

7. Солнце скрывается за тучами на горизонте буквально на глазах. Сначала тает краешек, выглядывающий над облачностью, затем последовательно погасают несколько ярко-красных точек — маленькие промежутки между тучами.

8. Кто-то из встречавших закат, собирается остаться здесь же на ночевку.

9. Послевкусие приносит удовольствия не меньше чем само блюдо. Небо разукрашивается в совсем нереальные цвета, его будто искусственно подсвечивают, а краска, которую нанесли чуть раньше — люминесцентная.

10. Ко мне присоединяется Женя zydog: мы еще минут пятнадцать с ним бродим по набережной — до тех пор, пока целиком те потемнеет, и отправляемся дальше, в следующую точку маршрута.

11. Закат был невероятный, равно как и сам Петербурге в тот день. Потрясающее место, великолепный город, в которых хочется не только возвращаться, но и просто жить там — как в старые добрые времена. Кстати, огромное количество кранов на фото — это большая стройка знаменитого газпромовского небоскреба «Лахта-центр».

Ах да! Еще в Петербурге, по ощущениям, настоящая весна. Кое-где видел зеленые газоны, воздух теплый и совсем уже не зимний. А знаете что еще? В Северной Столице настоящий бум небольших несетевых дико уютных заведений, как мне показалось! Масса интересного и приятного! Обязательно расскажу обо всем уже совсем-совсем скоро — обработки и публикации ждет две сотни фото, и это уже только избранное…

07.04.2015

Закат в Питере. Взгляд с колоннады Исаакия

29.05.2015

С чем я всегда сталкиваюсь, когда приезжаю в Питер, пишет Юрий Югансон (yuhanson), так это с нехваткой времени. Времени нет посетить все любимые места, а не то, что написать об этом. Вот сейчас сделаю первый свой пост о том, что можно увидеть с высоты более 40 метров с колоннады Исаакиевского собора. Сразу извиняюсь, но комп, на котором редактировались фотографии не мой, поэтому не уверен в качестве картинки. Если что — отпишитесь. Поехали.

2. Светильник Исаакиевского собора

3. Одна из четырёх колоколен

4. Спас на крови

5. Смольный собор

6. Взгляд на Васильевский остров

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12. Здание 12 коллегий

13. Зимний дворец

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16. Винтовая лестница к куполу собора

17. Сейшн на крыше

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19. Классика жанра

20. Троице-Измайловский собор

21. Исаакиевская площадь

22.

23. Купола и колокольня Никольского собора

24. Новые кварталы в сторону Пулково

25.

26. Купол казанского собора

Питерские закаты (фото)

Реабилитируюсь перед НикольВик

Автор stanislav_mikov: «А романтические у нас в Питере закаты, а? Их даже хэдээром не испортить =)»

24.03.2009 / bravedefender.ru

отсюда