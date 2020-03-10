Глава минобрнауки РТ рассказал о минимальных изменениях в ЕГЭ в этом году

О минимальных изменениях в задания ЕГЭ в этом году сообщил заместитель премьер-министра РТ — министр образования и науки РТ Рафис Бурганов на брифинге в кабмине РТ.

«По ряду предметов уточняются только отдельные критерии оценивания. По математике, биологии, химии, информатике и ИКТ, иностранным языкам изменений нет», — цитирует пресс-служба казанского Кремля Бурганова.

По его словам, как и в предыдущие годы, на ЕГЭ будет использоваться технология печати контрольно-измерительных материалов в аудитории и сканирования бланков ответов в пункте проведения экзамена.

В досрочный период ЕГЭ с 20 марта по 13 апреля будут работать два пункта проведения экзамена. Они размещены в гимназии № 8 Казани и в школе № 48 Набережных Челнов. «Экзамены будут сдавать 769 участников досрочного периода по 14 общеобразовательным предметам», — подчеркнул министр.

Основной период ЕГЭ пройдет с 25 мая по 29 июня. В этот период будут задействованы 83 пункта проведения экзамена во всех муниципалитетах Татарстана. В них имеется 1406 аудиторий с онлайн-видеонаблюдением.

«В первый экзаменационный день 25 мая традиционно проводится ЕГЭ по географии и литературе. В этом году к ним добавляется ЕГЭ по информатике и ИКТ. Обязательный экзамен по русскому языку состоится 28 мая, по математике — 1 июня», — сказал Бурганов.