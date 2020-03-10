Дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта в первый раз появились на публике после операций

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В честь Международного женского дня звезда Голливуда Анджелина Джоли опубликовала колонку, которую посвятила борьбе женщин за свои права. Кроме того, она рассказала о состоянии двух дочерей – Захары и Шайло, недавно перенесших операции. К слову, накануне девочек в компании матери впервые увидели на публике. Шайло продолжает восстанавливаться после операции, на костылях. Тем не менее, даже в непростой период девочки вместе с Джоли решили посетить кинотеатр. Более того, в последнее время их семья стала более сплоченной, подчеркивает актриса: так, во время нахождения в больнице сестры старались ухаживать друг за другом. В связи с этим Джоли чувствовала радость от того, как сильно они любят друг друга,

Брэд Питт был в курсе состояния здоровья своих дочерей и также поддерживал их. После их госпитализации актёр решил не присутствовать на церемонии BAFTA.