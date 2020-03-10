Спрогнозировано начало финансового кризиса в России

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) спрогнозировало начало финансового кризиса в России. Об этом говорится на сайте агентства.

Эксперты объяснили, что негативное влияние на мировую экономику по-прежнему оказывает коронавирус. Из-за вспышки, зафиксированной за пределами Китая, снижается экономическая активность во многих странах, вследствие чего сокращается спрос на нефть. Кроме того, давление на нефтяной рынок оказывает и срыв сделки ОПЕК+. «Результатом падения нефтяных цен стало серьезное ослабление рубля и существенное снижение котировок на российском фондовом рынке», — сообщили в АКРА.