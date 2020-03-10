Мать Маши Малиновской поборола рак

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Недавно стало известно, что мать телеведущей Маши Малиновской поборола рак. Она нанимала лучших докторов и произошло чудо, болезнь отступила. Все это время знаменитость находилась рядом с родительницей, отказавшись от телевизионных съемок. Несколько лет тому назад Дана Борисова заявила о наркозависимости Малиновской. Такое заявление возмутило телеведущую, она решила признаться почему все это время не появлялась на экранах и отказалась от телевизионной карьеры. Оказалось, у матери ведущей «МУЗ-ТВ» диагностировали рак почек. Знаменитость бросила работу и вернулась в Смоленск, чтобы помогать родительнице бороться со страшной болезнью. Телезвезда наняла лучших врачей, с их помощью произошло чудо, рак отступил. Сейчас Марина Владимировна хорошо себя чувствует. Периодически ей нужно проходить обследование, чтобы следить за показателями. Малиновская всегда говорила о маме тепло, они очень близки. Телеведущая перевезла родительницу в Москву, и теперь они живут вместе. Бабушка помогает в воспитании восьмилетнего внука – сына дочери Мирона.

Год назад Малиновской предложили возобновить работу на телеканале «МУЗ-ТВ», кроме этого она принимает активное участие в различных фотосессиях. Сердце эффектной блондинки свободно. Ей нравятся умные, великодушные и снисходительные мужчины. Знаменитость не имеет сексуальных отношений, поскольку считает, заниматься любовью без любви – это неправильно.