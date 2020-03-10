В РФ BMW отзывает автомобили BMW 6-Series Gran Coupe

Немецкая компания BMW отзывает в России 35 автомобилей BMW 6-ой серии Gran Coupe (F06). Из-за плохо закрепленного фонаря стоп-сигнала на сервис отправятся машины, реализованные с апреля 2013 года по август 2016 года. Об этом сообщает Росстандарт.

Причиной отзыва, как стало известно «Автоновостям дня» из сообщения на официальном сайте ведомства, является то, что на некоторых автомобилях высоко посаженный фонарь стоп-сигнала закреплен на серийной крыше из CFK (углепластик) с помощью шести резьбовых соединений, которые теряют предварительный натяг и свободно трясутся от динамических толчков во время движения.

«Высоко посаженный фонарь стоп-сигнала удерживается контуром автомобиля даже при полностью ослабленном резьбовом соединении (все шесть крепежных гаек). Однако в редких случаях под воздействием тепла и/или высокой скорости во время движения можно полностью сорвать фонарь стоп-сигнала», — говорится в сообщении.

В рамках сервисной акции ООО «БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ» предложит владельцам отзываемых автомобилей повторно закрепить высоко посаженный фонарь стоп-сигнала (бесплатно).

Узнать, попал ли под эту отзывную кампанию ваш автомобиль, можно по списку VIN-номеров на официальном сайте Росстандарта.